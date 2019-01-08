Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin Arkasında Bulunan İstinat Duvarı Çöktü
1 saat önce
Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin arkasında bulunan yağışların etkisiyle yumuşadığı belirtilen istinat duvarı çöktü.
Eyüpsultan Devlet Hastanesi
'nin arkasında bulunan yağışların etkisiyle yumuşadığı belirtilen istinat duvarı çöktü. Ekipler göçüğün altında kimsenin olmadığını belirlerken hastalar tedbir olarak hastaneden tahliye edilmeye başlandı.
Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin arkasında bulunan yağışların etkisiyle yumuşadığı belirtilen istinat duvarı çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve AFAD
ekipleri sevk edildi. Ekipler çöken duvarın altında birilerin olmasına karşın incelemelerde bulunurken ilk bulgulara göre göçüğün altında kimsenin olmadığı belirlendi. Hastalar, tedbir olarak hastaneden tahliye edilmeye başlandı. Ekipler alanda incelemelerini sürdürüyor. - İSTANBUL
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:01 Kaynak: İHA
Son Dakika! Eren Erdem Tekrar Tutuklanarak Cezaevine Gönderildi
Meclis Koridorlarında AK Parti ve HDP'li Vekiller Arasında Yumruklu Kavga
Jandarma Ekiplerinin Kar Temizleme Videosu Sosyal Medyayı Salladı
Son Dakika! İbrahim Kalın'dan Bolton Görüşmesi Sonrası İlk Açıklama: Suriye'nin Toprak Bütünlüğü Konusundaki Tavrımızı Dile Getirdik