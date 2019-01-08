Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin Arkasındaki İstinat Duvarı Çöktü, Hastane Boşaltılıyor
1 saat önce
Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin arkasındaki istinat duvarı çöktü.
Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin arkasındaki istinat duvarı çöktü. Daha sonra meydana gelen elektrik kesintisinin ardından hastane boşaltılıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:48 Kaynak: DHA
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