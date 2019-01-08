Son Dakika Haberleri: Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin Arkasındaki İstinat Duvarı Çöktü, Hastane Boşaltılıyor

Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin Arkasındaki İstinat Duvarı Çöktü, Hastane Boşaltılıyor

1 saat önce

Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin arkasındaki istinat duvarı çöktü.

Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin Arkasındaki İstinat Duvarı Çöktü, Hastane Boşaltılıyor, System.String[]
Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin arkasındaki istinat duvarı çöktü. Daha sonra meydana gelen elektrik kesintisinin ardından hastane boşaltılıyor. 

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:48 Kaynak: DHA

Devlet Hastanesi, Güncel
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