Son Dakika Haberleri: Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin Arkasındaki İstinat Duvarı Çöktü, Hastane Boşaltılıyor (Aktüel)

Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin Arkasındaki İstinat Duvarı Çöktü, Hastane Boşaltılıyor (Aktüel)

19 dakika önce

Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin arkasındaki istinat duvarı çöktü.

Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin Arkasındaki İstinat Duvarı Çöktü, Hastane Boşaltılıyor (Aktüel), System.String[]
Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin arkasındaki istinat duvarı çöktü. Daha sonra meydana gelen elektrik kesintisinin ardından hastane boşaltılıyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:57 Kaynak: DHA

Devlet Hastanesi, Güncel
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