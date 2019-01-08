Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin Arkasındaki İstinat Duvarı Çöktü, Hastane Boşaltılıyor (Aktüel)
19 dakika önce
Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin arkasındaki istinat duvarı çöktü.
Eyüpsultan Devlet Hastanesi
'nin arkasındaki istinat duvarı çöktü. Daha sonra meydana gelen elektrik kesintisinin ardından hastane boşaltılıyor. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:57 Kaynak: DHA
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