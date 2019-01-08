Son Dakika Haberleri: Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin Arkasındaki 3 Bina Boşaltıldı

Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin Arkasındaki 3 Bina Boşaltıldı

2 saat önce

İstanbul - EYÜPSULTAN DEVLET HASTANESİ'NİN ARKASINDAKİ 3 BİNA BOŞALTILDI (ek görüntü 1)Haber-Kamera: Ersan SAN - Murat SOLAK - Melih OKUMUŞ - İstanbul DHAEyüpsultan Devlet Hastanesi'nin arka bahçesindeki istinat duvarı çöktü.

Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin Arkasındaki 3 Bina Boşaltıldı, System.String[]
İstanbul - EYÜPSULTAN DEVLET HASTANESİ'NİN ARKASINDAKİ 3 BİNA BOŞALTILDI (ek görüntü 1)

Haber-Kamera: Ersan SAN - Murat SOLAK - Melih OKUMUŞ - İstanbul DHA

Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin arka bahçesindeki istinat duvarı çöktü. Çökme nedeniyle hastanenin elektriği kesildiği belirtilirken hastalar ambulanslarla sevkedildi.

Hastanesinin arka bahçesindeki istinat duvarı, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yıkıldı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi sevkedildi. Olayda, ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmazken inceleme devam ediyor. Öte yandan çökme nedeniyle hastanenin elektriği kesildiği belirtilirken hastalar ambulanslarla başka hastanelere sevkedildi.

Hastanenin arkasında bulunan 3 bina boşaltıldıktan sonra belediye ekiplerince mühürlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:12 Kaynak: DHA

İstanbul, Devlet Hastanesi, 3. Sayfa
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