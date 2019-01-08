Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin Arkasındaki 3 Bina Boşaltıldı (Ek Görüntü 1)

Ersan SAN - Murat SOLAK - Melih OKUMUŞ - İstanbul DHA Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin arka bahçesindeki istinat duvarı çöktü.

Ersan SAN - Murat SOLAK - Melih OKUMUŞ - İstanbul DHA

Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin arka bahçesindeki istinat duvarı çöktü. Çökme nedeniyle hastanenin elektriği kesildiği belirtilirken hastalar ambulanslarla sevkedildi. Hastanesinin arka bahçesindeki istinat duvarı, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yıkıldı.



Olay yerine çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi sevkedildi. Olayda, ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmazken inceleme devam ediyor. Öte yandan çökme nedeniyle hastanenin elektriği kesildiği belirtilirken hastalar ambulanslarla başka hastanelere sevkedildi. Hastanenin arkasında bulunan 3 bina boşaltıldıktan sonra belediye ekiplerince mühürlendi.

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