Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin Çöken Duvarı, Evleri Boşaltılanlar Konuştu

Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nde dün istinat duvarının yıkılmasının ardından çevresindeki 25 daire boşatılarak mühürlendi.





Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nde dün istinat duvarının yıkılmasının ardından çevresindeki 25 daire boşatılarak mühürlendi. Evleri boşaltılanlar çökme anı ve ardından yaşananları anlattı.



Mahalle sakinlerinden Hasan Dil, "Duvarın yıkılış anını gördük. Komşularımız panik halindeydi. Ses geldi, dışarıya çıktık. İstinat duvarının çok sert bir şekilde yıkıldığını gördük. Bu istinat duvarı çok eski bir duvar. 80 yılı aşkın bir duvar. Aşağıda kilovatı yüksek jeneratörler var ve zemin sallaması yapıyor. Biz oradaki yoldan çıkarken bu sallantıyı hissediyoruz. Yağmur, kar, zamanın aşımıyla birlikte duvar çökmüştür. Ayrıca duvara destekleme yapılmadan yama yapıldı. Yani sabit desteklemeler yok. Duvarın üzerine sadece göstermelik beton atarak kapattılar. Duvarın önündeki asfaltlar da yeni atıldı. Asfaltın olduğu yerdeki duvarın da yıkılacağı aşikar. Bugün yıkılmazsa yarın yıkılacak. Geldiler asfalt attılar yarıkları kapattılar. Görünen bu. Siz de görüyorsunuz güya asfalt yeni" dedi.



Çevre sakinlerinden Ayşe Karaduman da, "Bina çökebilirdi, çökseydi o zaman biz ne olacaktık? 25 daire var binada. Hastanede yatan hastaların üstüne devrilebilirdi bu duvar. Yani anında oldu bu olay, çok korktuk. Biz 10 senedir oturuyoruz daha önce böyle bir duruma rastlamadık" diye konuştu.



"KAYINVALİDEM, ÇOCUKLARIM DUVARIN ALTINDA KALDI, KORKUSUYLA HAYATINI KAYBETTİ"



İstinat duvarının yıkılmasının ardından evi mühürlenen Saniye Sınırtaş, "Şimdi 80 kişinin yaşadığı, 3 binadaki, 24 daire mühürlendi. Dün gelip bizi evden çıkardılar. Evleri mühürlediler. Kayınvalidem evinden çıktığı için öldü. Kadın hastaydı çünkü ama ölümcül hasta değildi. Şokun, gürültünün paniğiyle evden çıkarıp taksiye bindirdikten sonra yolda hayatını kaybetti. Kayınvalidem, 'çocuklarım evsiz kaldı, çocuklarım duvarın altında kaldı' korkusuyla hayatını kaybetti. Birçok yatalak komşumuz da başkalarının kapısında duruyorlar. Kimse ne zaman taşınacağımız ile ilgili bilgi vermiyor. Evlerimize giremiyoruz. Elbiseler, paralar, cüzdanlar her şey evde kaldı. Ne yapacağımızı bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.



Bu arada, evinden çıkarıldıktan sonra hayatını kaybettiği ileri sürülen Esma Sınırtaş'ın cenazesi helallik için evinin önüne getirildi. Burada helallik alındıktan sonra Esma Sınrıtaş son yolculuğuna uğurlandı.



Görüntü Dökümü:



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-Yıkılan duvardan detaylar



-Çevre sakinlerinden röp.



-Cenazeden görüntüler - İstanbul

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