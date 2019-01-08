Son Dakika Haberleri: Eyüpsultan Devlet Hastanesinin Arkasındaki Binalar Boşaltıldı

Eyüpsultan Devlet Hastanesinin Arkasındaki Binalar Boşaltıldı

1 saat önce

İstanbul - EYÜPSULTAN DEVLET HASTANESİNİN ARKASINDAKİ BİNALAR BOŞALTILDI (havadan görüntü)(Tür: İstanbul)

İstanbul - EYÜPSULTAN DEVLET HASTANESİNİN ARKASINDAKİ BİNALAR BOŞALTILDI (havadan görüntü)

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:22 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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