EYÜPSULTAN HASDAL'DAKİ BEYAZ ÖRTÜ VE TRAFİK YOĞUNLUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

İstanbul Eyüpsultan'da sabah saatlerinde etikili olan kar yağışı Hasdal'da trafik yoğunluğuna neden oldu. Beyaza bürünen Hasdal, TEM Otoyolu ve çevresinde oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

İstanbul'da iki gündür aralıklı olarak devam eden kar yağışı, Hasdal'da sabah saatlerinde etkili oldu. Hasdal ve çevresi beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Beyaza bürünen Hasdal kavşağı ve çevresi havadan görüntülendi.