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Eyüpsultan'ın 2. havuzu şampiyonlar eşliğinde açıldı - Son Dakika

Eyüpsultan'ın 2. havuzu şampiyonlar eşliğinde açıldı

23.09.2021 14:05
Eyüpsultan'ın 2. havuzu şampiyonlar eşliğinde açıldı, System.String[]

Eyüpsultan'da Yarı Olimpik Yüzme Havuzu açılışı şampiyonlar eşliğinde yapıldı.

Eyüpsultan'da Yarı Olimpik Yüzme Havuzu açılışı şampiyonlar eşliğinde yapıldı.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in seçim öncesi ilçeye kazandıracağını açıkladığı dev projeler birbiri ardına tamamlanarak hizmete alınıyor. Topçular'da bulunan Eyüpsultan Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nun açılış törenine, AK Parti Genel Başkanvekili Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, 2017 Dünya Bedensel Engelli Yüzme şampiyonu ve Tokyo Paralimpik Oyunları'nda ülkemizi temsil eden Beytullah Eroğlu, 100 metre hız apnea yarışında Türkiye rekoru kıran Avrupa 7.'si Damla Pınar Özdemir, 2018 Paletli Yüzme Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Duygu Özdemir ve Milli Takım psikologu Esra Karagöz, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İlçede herkesi spora yönlendirmek, onlara spor sevgisini aşılamak için farklı spor branşlarında birçok projeye imza atan Başkan Deniz Köken, açılış töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Burası zaten bizim 53 projemiz içinde vardı. Aynı şekilde ilaveten Akşemsettin - Çırçır bölgesinde yine ikinci havuzumuzu yaptık. Bu havuzumuzun temelini Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu ile birlikte attık. Bakanımıza teşekkür ediyorum, havuzumuzu ziyaret de edecek. Burada, ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıfta okuyan çocuklarımızın beden derslerinde en azından 1 sezonu burada geçirmelerini sağlamak istiyoruz. Yüzmeye talep çok olduğu için plajımıza da havuz yapacağız. Çocuklarımızın talebini yerine getirmeye gayret etmemiz lazım. Yazın da Spor Okulları'nda yüzme dersleri vereceğiz. Şu anda iki havuz ve bir plajla bu çalışmalarımızı devam ettiriyoruz"

Ardından kürsüye gelen AK Parti Genel Başkanvekili Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Hasan Turan, "Bu değerli eserin Eyüpsultanımıza, Eyüpsultanlılara kazandırılmasını sağlayan değerli Belediye Başkanımıza ve kıymetli ekibine şükranlarımı arz ediyorum" sözleriyle başladığı konuşmasına şöyle devam etti:

"Eyüpsultan'da belediyeciliğin en güzel örneklerini yaşıyoruz. Verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz. Eyüpsultan özelinde Başkanımızın sözünü verdiği 40 hizmetin 3'te 2'si yapıldı. Başkanımızı ve ekibini tebrik ediyoruz. Eyüpsultan halkı adına tebrik ediyoruz. Başta gençler olmak üzere bütün Eyüpsultanlı kardeşlerimize hayırlı, uğurlu olsun".

Eyüpsultan Belediyesi Yüzme Havuzunun açılışına katılmaktan çok büyük mutluluk duyduklarını belirten Milli sporcular Beytullah Eroğlu, Damla Pınar Özdemir ve Duygu Özdemir de, ilçe belediyelerinin hizmete aldığı bu tür tesislerin ülkeye yeni sporcular, yeni şampiyonlar kazandırması adına çok önemli olduğunu düşündüklerini, imkanlar arttıkça bayrağımızı dalgalandıran gençlerin çoğalacağını söyleyerek, "Türk sporuna, Türk yüzücülüğüne böyle güzel bir havuzu kazandırdığı için Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'e teşekkür ederiz" dediler.

Topçular İncirlik Sokak no 16'da açılışı yapılan Eyüpsultan Bölgesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu tesisi, otopark, açık hava spor alanı ve peyzaj alanları da dahil olmak üzere toplamda 2 bin metrekarelik alan üzerine yapıldı. Yarı olimpik yüzme havuzunun bulunduğu bina ile idari bina ise yaklaşık bin 170 metrekare alan üzerine inşa edildi. - İSTANBUL

Eyüpsultan'ın 2. havuzu şampiyonlar eşliğinde açıldı
Eyüpsultan'ın 2. havuzu şampiyonlar eşliğinde açıldı
Eyüpsultan'ın 2. havuzu şampiyonlar eşliğinde açıldı
Eyüpsultan'ın 2. havuzu şampiyonlar eşliğinde açıldı
Eyüpsultan'ın 2. havuzu şampiyonlar eşliğinde açıldı
Eyüpsultan'ın 2. havuzu şampiyonlar eşliğinde açıldı
Eyüpsultan'ın 2. havuzu şampiyonlar eşliğinde açıldı

Eyüpsultan, Hisarcık, İstanbul, Yüzme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eyüpsultan'ın 2. havuzu şampiyonlar eşliğinde açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eyüpsultan'ın 2. havuzu şampiyonlar eşliğinde açıldı - Son Dakika
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