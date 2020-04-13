Eyüpsultan'ın cadde ve sokakları temizlendi - Son Dakika

Eyüpsultan Belediyesi ekipleri korona virüsü önleme çalışmaları kapsamında İslambey Mahallesi ve Defterdar Mahallesi'nde temizlik çalışmaları gerçekleştirdi.



Çalışmalarında vatandaş sağlığını ön planda tutan Eyüpsultan Belediyesi'nin Temizlik İşleri, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ve özel olarak kurulan dezenfeksiyon ekibi cadde cadde, sokak sokak temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerini yapıyor. Ekipler son olarak İslambey Mahallesi ve Defterdar Mahallesi'nde temizlik dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirdi. Cadde ve sokaklar süpürüldü, tazyikli sularla yıkanarak temizlendi. - İSTANBUL