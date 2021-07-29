Eyüpsultan'ın "en güzelleri" ödüllerini aldı - Son Dakika
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Eyüpsultan'ın "en güzelleri" ödüllerini aldı

29.07.2021 17:20
Eyüpsultan'ın "en güzelleri" ödüllerini aldı

Eyüpsultan Belediyesi tarafından, "Eyüpsultan Çiçek Açıyor" sloganıyla düzenlenen "En Güzel Teras/Bahçe ve Balkon" yarışmasında kazananlara ödülleri verildi.

Eyüpsultan Belediyesi tarafından, "Eyüpsultan Çiçek Açıyor" sloganıyla düzenlenen "En Güzel Teras/ Bahçe ve Balkon" yarışmasında kazananlara ödülleri verildi.

Yarışma 'En Güzel Balkon' ve 'En Güzel Teras ve Bahçe' olarak iki ayrı kategoride düzenlendi. Eyüpsultanlıların yoğun ilgi gösterdiği yarışmada birbirinden güzel, birbirinden renkli bahçeler, balkonlar ve teraslar yarıştı.

Yarışmanın ödül töreni, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in katılımıyla, Eyüpsultan Belediyesi Mehmet Akif Ersoy salonunda gerçekleşti.

Başkan Deniz Köken ödül töreninde yaptığı konuşmada öncelikle yarışmaya katılan tüm Eyüpsultanlıları tebrik ederek, "Fesleğen dağıtırken vatandaşların çiçeğe, yeşile olan ilgisini görünce böyle bir şey yapmak istedik. Küçücük alanda bile neler yapabildiğini gördük. Eyüpsultan'ı teraslarla, bahçelerle, balkonlarla ve parklarla daha güzel hale getirebiliriz. Sizin yaptığınız çalışmalar komşularınıza örnek olur. Bundan sonra sokakları da yarışa dahil etmek istiyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından Başkan Deniz Köken her iki kategorinin de birincisine ödül olarak laptop, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşincisine ise tablet verdi.

DEĞERLENDİRME SEÇİCİ KURUL TARAFINDAN YAPILDI

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası İstanbul Şube 2. Başkanı ve Peyzaj Mimarı Murat Çelik, Eyüpsultan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü ve Ziraat Mühendisi Ali Kemal Güler, Peyzaj Mimarları Ayşe Kübra Emrehan, Ömer Çelik, Özlem Kılıç, Pelin Yıldırım, Sümeyye Alçep'in yanı sıra Basın Danışmanı Burak Öztürk ve fotoğrafçı Serdar Canıpek de seçici kurulda yer aldı.

DERECEYE GİRENLERİN LİSTESİ

'En Güzel Balkon Yarışması'

1- Tuğba Sönmezer (Göktürk)

2- Abdurrahman Edip Aslım (Güzeltepe)

3- Furkan Uyar (Çırçır)

4- Ayla Yıldız Suvat (İslambey)

5- Burçin Erışık (Göktürk)

'En Güzel Teras/Bahçe Yarışması'

1- Sibel Güngör (Sakarya)

2- Mustafa Yıldırım (Emniyettepe)

3- Sima Alkilani (Emniyettepe)

4- Hatice Köseler (İslambey)

5- Arzu Gültürk (Rami Cuma)

YARIŞMANIN AMACI

Çevre sevgisini arttırmak ve çevreye karşı vatandaşların ilgisini, duyarlılık bilincini desteklemek, yaşanılan çevrenin estetik niteliğini geliştirmek, halkın yaşadığı alanın peyzajına ve çevre düzenlemesine yönelik ilgisini teşvik etmek amacıyla düzenlenen yarışmada Eyüpsultan'ın yeşil dokusunu artırmak, yaşanılan çevrenin korunarak güzelleşmesini sağlamak, toplumun bitkilere olan ilgisini ve sevgisini arttırmak hedefleniyordu.

Kaynak: Habermetre
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Eyüpsultan Belediyesi, Deniz Köken, Eyüpsultan, Bahçe, Son Dakika

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