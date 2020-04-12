Eyüpsultan'ın kırsal alanlarındaki köpekler beslendi - Son Dakika

Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahallelerde ve ilçenin kırsal bölgelerinde bulunan sahipsiz köpekleri besliyor.



Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma yasağı ilan edilen cumartesi ve pazar günü de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler son olarak ilçede Çiftalan, Göktürk, Kısırkaya, Pirinççi ve Kurtkemeri gibi kırsal bölgelerde bulunan başıboş köpekleri beslediler. - İSTANBUL