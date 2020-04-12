Eyüpsultan'ın kırsal alanlarındaki köpekler beslendi - Son Dakika

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Eyüpsultan'ın kırsal alanlarındaki köpekler beslendi
6 saat önce
Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahallelerde ve ilçenin kırsal bölgelerinde bulunan sahipsiz köpekleri besliyor.
Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahallelerde ve ilçenin kırsal bölgelerinde bulunan sahipsiz köpekleri besliyor.
Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma yasağı ilan edilen cumartesi ve pazar günü de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler son olarak ilçede Çiftalan, Göktürk, Kısırkaya, Pirinççi ve Kurtkemeri gibi kırsal bölgelerde bulunan başıboş köpekleri beslediler.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 02:20 Kaynak: İHA
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