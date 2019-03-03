Eyüpsultan'ın Meşhur Lezzetleri Festivali" Yapıldı

"Eyüpsultan'ın Meşhur Lezzetleri Festivali"ne vatandaşlar ve turistler yoğun ilgi gösterdi.

"Eyüpsultan'ın Meşhur Lezzetleri Festivali"ne vatandaşlar ve turistler yoğun ilgi gösterdi.



AK Parti Eyüpsultan İlçe Teşkilatı ve Belediye Başkan Adayı Deniz Köken'in ev sahipliğindeki festival, Eyüpsultan Meydanı'nda gerçekleştirildi.



İstanbulluların yanı sıra ve ilçeyi ziyarete gelen turistlerin de ilgi gösterdiği festivalde, Balkan tulumba tatlısı, Boşnak böreği, trileçe tatlısı, güveç, acıbadem kurabiyesi, Eyüpsultan halkası ve Kemerburgaz turşusu vatandaşlara ikram edildi. Vatandaşlar, Eyüpsultan lezzetlerini tatmak için stantların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.



AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken etkinlikte yaptığı konuşmasında, Eyüpsultan'ın, Mekke, Medine ve Kudüs'ten sonra İslam coğrafyasının en önemli mekanlarından biri olduğunu vurguladı. Festivali, kültürel değerleri ve manevi yönüyle İstanbul'un göz bebeği olan Eyüpsultan'ın yemek kültürünü tanıtmak ve bu leziz yiyecekleri markalaştırmak için düzenlediklerini belirten Köken, "Tüm vatandaşlarımız bilsin ki bu sadece bir başlangıç daha güzel günler görmek için çalışmalarımız devam edecek ve festivalimizi geleneksel hale getireceğiz." dedi.



Festivalde Mehteren Takımı mini bir konser verdi. Festival için özel olarak yazılan ve Seyirlik Sanat Grubu tarafından ilk kez sahnelenen Karagöz-Hacivat gösterisi vatandaşlardan büyük alkış aldı.



Festivalde çocuklar ve ailelerinin eğlenceli vakit geçirmesi için özel animasyonlara ve oyunlara yer verildi.



Festivale AK Parti milletvekilleri Ahmet Hamdi Çamlı ve Serap Yaşar da katılım sağladı.

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