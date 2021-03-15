Eyüpsultan İstihdam Merkezi, işsiz vatandaşlara umut oluyor - Son Dakika

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in, seçim döneminde açıkladığı "5 yılda 5 bin istihdam" sözüyle, birçok kişiyi işe yerleştiren Eyüpsultan İstihdam Merkezi (ESİM), Eyüpsultanlı işsiz vatandaşlara umut olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Eyüpsultan İstihdam Merkezi, son olarak İstanbul Havalimanı'nda oto yıkama ve vale görevlisi olarak hizmet verecek personel için yüz yüze mülakatlar gerçekleştirdi.

İstanbul Havalimanına oto yıkama ve vale görevlisi alındı

Alibeyköy Mahallesi'nde bulunan Eyüpsultan İstihdam Merkezi'nde gerçekleştirilen yüz yüze mülakatlara 80 kişi katıldı. Pandemi nedeniyle maske, mesafe ve temizlik kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen mülakatla aranılan niteliklere uygun 40 kişi aynı gün içerisinde istihdam edildi.

Mülakata katılan vatandaşlar, verilen hizmetten memnun

Mülakata katılan Yunus Gümüş, Eyüpsultan Belediyesi'nin vermiş olduğu hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Mülakat iyi geçti, inşallah olursa çalışacağız. İş ilanını internetten görüp katıldım. Çalıştığım bir iş var ama memnun değilim; iş değiştirmek istiyorum" dedi.

Mülakat sırasını bekleyen Mikail Karakuş ise üç aydır işsiz olduğunu belirterek şunları söyledi: "Heyecanlıyım, mülakat sıramı bekliyorum. Askerden geleli üç ay oldu ama henüz bir iş bulamadım. Bir yakınım sayesinde Eyüpsultan İstihdam Merkezi'nden haberim oldu. İş arayan biz gençlere umut olduğu için belediyemize teşekkür ediyorum" dedi.

İki yılda 2 bin 868 kişi iş sahibi oldu

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, seçim döneminde açıkladığı "5 yılda 5 bin istihdam" sözüyle farklı sektörlerdeki işkollarına iki yılda 2 bin 868 kişi işe yerleştirildi. Eyüpsultan İstihdam Merkezi Eyüpsultan'da ikamet eden ve iş arayan her vatandaşa hizmet veriyor. İş arayışında olan vatandaşlar (440 15 46 ve 0538 277 45 38) nolu telefonlardan bilgi alabiliyor. İş arayış sürecinin başlaması ve mülakat evresine geçiş için adayların Alibeyköy Mahallesi, Namık Kemal Caddesi'nde bulunan merkeze gelip özgeçmiş formu doldurmaları gerekiyor. - İSTANBUL