Eyüpsultan İstihdam Merkezi umut olmaya devam ediyor - Son Dakika

Eyüpsultan İstihdam Merkezi umut olmaya devam ediyor

06.04.2021 15:39
Eyüpsultan İstihdam Merkezi umut olmaya devam ediyor, System.String[]

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in, seçim döneminde açıkladığı "5 yılda 5 bin istihdam" sözüyle, birçok kişiyi işe yerleştiren Eyüpsultan İstihdam Merkezi (ESİM), Eyüpsultanlı işsiz vatandaşlara umut olmaya devam ediyor.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in, seçim döneminde açıkladığı "5 yılda 5 bin istihdam" sözüyle, birçok kişiyi işe yerleştiren Eyüpsultan İstihdam Merkezi (ESİM), Eyüpsultanlı işsiz vatandaşlara umut olmaya devam ediyor.

İSTANBUL HAVALİMANI'NA RENT A CAR DANIŞMANI VE TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALINDI

Bu kapsamda ESİM, son olarak Binsat Holding A.Ş. bünyesinde İstanbul Havalimanında Rent a Car danışmanı ve temizlik görevlisi olarak hizmet verecek olan personel alımı için yüz yüze mülakat gerçekleştirdi.

Eyüpsultan Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen mülakatlara 104 kişi katıldı. Pandemi nedeniyle maske, mesafe ve temizlik kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen mülakatla aranılan niteliklere uygun 74 kişi aynı gün içerisinde istihdam edildi. Mülakata katılan vatandaşlar, Eyüpsultan Belediyesi'nin bu hizmetinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek "İş arayan biz gençlere umut olduğu için belediyemize teşekkür ediyoruz." dediler.

İKİ YILDA 3 BİN 74 KİŞİ İŞ SAHİBİ OLDU

ESİM'in gerçekleştirdiği çalışmalar neticesi farklı sektörlerdeki iş kollarına 2019 yılı nisan ayından bu güne kadar 3 bin 74 kişi işe yerleştirildi.

Eyüpsultan İstihdam Merkezi Eyüpsultan'da ikamet eden ve iş arayan her vatandaşa hizmet veriyor. İş arayışında olanlar (440 15 46 ve 0538 277 45 38) nolu telefonlardan bilgi alabiliyor.


Eyüpsultan İstihdam Merkezi umut olmaya devam ediyor
Eyüpsultan İstihdam Merkezi umut olmaya devam ediyor
Eyüpsultan İstihdam Merkezi umut olmaya devam ediyor

Eyüpsultan Belediyesi, Deniz Köken, İstanbul, İstihdam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eyüpsultan İstihdam Merkezi umut olmaya devam ediyor - Son Dakika


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