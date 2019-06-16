Eyüpsultan Kemerburgaz'da bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Big Boyz Festivali'nde kontrolden çıkan off...
1 saat önce
Eyüpsultan Kemerburgaz'da bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Big Boyz Festivali'nde kontrolden çıkan off road aracı kalabalığın arasına daldı.
Eyüpsultan Kemerburgaz'da bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Big Boyz Festivali'nde kontrolden çıkan off road aracı kalabalığın arasına daldı. Kazada çok sayıda kişi yaralandı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 03:21 Kaynak: İHA
Kemerburgaz'da off road aracı kalabalığın arasına daldı: Çok sayıda yaralı var
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