"Eyüpsultan Kitap Fuarı", 1 Mayıs'ta sona erecek - Son Dakika
Üye Girişi

"Eyüpsultan Kitap Fuarı", 1 Mayıs'ta sona erecek

13.04.2022 17:12
"Eyüpsultan Kitap Fuarı", 1 Mayıs'ta sona erecek

Eyüpsultan Belediyesi tarafından hazırlanan "Eyüpsultan Kitap Fuarı", 1 Mayıs'a kadar Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nde kitapseverleri ağırlayacak.

Eyüpsultan Belediyesi tarafından hazırlanan "Eyüpsultan Kitap Fuarı", 1 Mayıs'a kadar Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nde kitapseverleri ağırlayacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 1 Nisan'da açılan ve 66 yayınevinin yer aldığı fuarı, 13 günde çok sayıda kişi ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, ramazan ayının yardımlaşma ve tefekkür etme ayı olduğunu belirterek, "Bunların bir bölümünde mutlaka kültür ve edebiyat da olacaktı. Daha öncelerde de kitap fuarları bu bölgede olmuştu. İki sene boyunca pandemiden dolayı büyük bir boşluk oluştu. Ara sıra bu bölgede çocuk kitap fuarları yaptık ve çok fazla ilgi gördü. Bu yüzden ramazanı kitap fuarıyla başlatalım istedik." ifadelerini kullandı.

Eyüpsultan Kitap Fuarı'nda bugüne kadar İlber Ortaylı, Ömer Karaoğlu, Kemal Sayar, Tufan Gündüz, Ahmet Turgut, Mustafa Karataş, Mehmet Ali Bulut, Ubeydullah Sezikli, Hayati İnanç, Bahadır Yenişehirlioğlu, İsmail Kılıçarslan ve Nurullah Genç kitapseverlerle bir araya geldi.

Fuarda bu akşam Serdar Tuncer, yarın Tarık Tufan ve 15 Nisan'da ise Dursun Ali Erzincanlı dinleyicilerle buluşacak.

Program kapsamında ayrıca Sedat Anar, Saliha Erdim, Bestami Yazgan, Fatih Koca, Mevlana İdris, Mahmut Erol Kılıç, Sıtkı Aslanhan, Erol Erdoğan, Mehmet Emin Ay, Sibel Eraslan, Yasin Pişgin, Ender Doğan, Ömer Tuğrul İnançer, Ayan Musiki Topluluğu, İhsan Süreyya Sırma ve Münir Arıkan gibi isimler de okurlarla bir araya gelecek.

YORUMLAR
500
Ramazan ayında Eyüpsultan'dan, İstanbul'un kalbine manevi yolculuk Ramazan ayında Eyüpsultan'dan, İstanbul'un kalbine manevi yolculuk

Eyüpsultan Belediyesi, Eyüpsultan, 1 Mayıs, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Eyüpsultan Kitap Fuarı', 1 Mayıs'ta sona erecek - Son Dakika


Son Dakika
17:12 Gaziantep'te belediye pazara tezgah açtı! Fiyatları gören koştu
17:11 Eko İklim Zirvesi'nde rekora imza atıldı
16:50 Eski sevgilisi için "Elimi ağzımı bantlayıp evi ateşe verdi'' demişti! İftira attığı anlaşılan kadın akıl hastanesine yatırıldı
16:46 Fransa Ligi'nde efsane oldular! Abdülkadir ve Beşiktaş'ın yıldızı takım arkadaşı oluyor
16:17 Uzmanlar uyardı: Güneş fırtınası perşembe günü Dünya'yı vuracak
16:09 Kümede kalma ihtimali zorlaşan Göztepe'de ayrılıklar yaşanıyor! Ndiaye'nin ardından Obinna Nwobodo da yollarını ayırdı
16:02 Yasmin Erbil, sosyal medyayı salladı! "Yaz kızıyım" sözleriyle bikinili fotoğrafını paylaştı
15:52 Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'na kapatma davası açıldı! Derneğe destek yağdı
15:50 Kenan Çoban oğluyla fotoğrafını paylaştı, herkes aynı şeyi söyledi: Aynı babası
15:50 Emeklilerin gözü bayram ikramiyesinde! En az 2 bin 500 TL istiyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 17:23:24. #1.13#
SON DAKİKA: "Eyüpsultan Kitap Fuarı", 1 Mayıs'ta sona erecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement