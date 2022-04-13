"Eyüpsultan Kitap Fuarı", 1 Mayıs'ta sona erecek - Son Dakika

Eyüpsultan Belediyesi tarafından hazırlanan "Eyüpsultan Kitap Fuarı", 1 Mayıs'a kadar Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nde kitapseverleri ağırlayacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 1 Nisan'da açılan ve 66 yayınevinin yer aldığı fuarı, 13 günde çok sayıda kişi ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, ramazan ayının yardımlaşma ve tefekkür etme ayı olduğunu belirterek, "Bunların bir bölümünde mutlaka kültür ve edebiyat da olacaktı. Daha öncelerde de kitap fuarları bu bölgede olmuştu. İki sene boyunca pandemiden dolayı büyük bir boşluk oluştu. Ara sıra bu bölgede çocuk kitap fuarları yaptık ve çok fazla ilgi gördü. Bu yüzden ramazanı kitap fuarıyla başlatalım istedik." ifadelerini kullandı.

Eyüpsultan Kitap Fuarı'nda bugüne kadar İlber Ortaylı, Ömer Karaoğlu, Kemal Sayar, Tufan Gündüz, Ahmet Turgut, Mustafa Karataş, Mehmet Ali Bulut, Ubeydullah Sezikli, Hayati İnanç, Bahadır Yenişehirlioğlu, İsmail Kılıçarslan ve Nurullah Genç kitapseverlerle bir araya geldi.

Fuarda bu akşam Serdar Tuncer, yarın Tarık Tufan ve 15 Nisan'da ise Dursun Ali Erzincanlı dinleyicilerle buluşacak.

Program kapsamında ayrıca Sedat Anar, Saliha Erdim, Bestami Yazgan, Fatih Koca, Mevlana İdris, Mahmut Erol Kılıç, Sıtkı Aslanhan, Erol Erdoğan, Mehmet Emin Ay, Sibel Eraslan, Yasin Pişgin, Ender Doğan, Ömer Tuğrul İnançer, Ayan Musiki Topluluğu, İhsan Süreyya Sırma ve Münir Arıkan gibi isimler de okurlarla bir araya gelecek.