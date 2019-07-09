Son Dakika Haberleri: Eyüpsultan mahallelerinde fiziki tarama çalışmaları
Son Dakika Güncel Haber

Eyüpsultan mahallelerinde fiziki tarama çalışmaları

56 dakika önce

Eyüpsultan Belediyesi her mahalleye özel farklı ihtiyaçların tespiti ve çözümüne yönelik yaptığı "Fiziki Tarama Çalışmaları"nı Güzeltepe Mahallesi'nde tamamladı.

Eyüpsultan mahallelerinde fiziki tarama çalışmaları, System.String[]
Eyüpsultan Belediyesi her mahalleye özel farklı ihtiyaçların tespiti ve çözümüne yönelik yaptığı "Fiziki Tarama Çalışmaları"nı Güzeltepe Mahallesi'nde tamamladı.
Eyüpsultan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, her mahallenin farklı ihtiyaçları olduğunu ve bunların yerinde tespit edilerek çözülmesi gerektiğini belirten Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in başlattığı tarama çalışmaları mahalle mahalle çalışılarak devam ediyor. Her hafta salı, çarşamba ve perşembe günleri farklı mahallelerde gerçekleştirilen tarama çalışmaları son olarak Güzeltepe Mahallesi'nde tamamlandı.
Tarama kapsamında, belediyeye ait her müdürlükten 80 kişinin yer aldığı ekip, mahallelerin röntgenini çekti. Sokakların temizlik ve tadilat çalışmalarını yürüten personel, cadde ve sokakları tek tek süpürerek yıkadı daha sonra ise ilaçlama ve budama çalışması yaptı.
Mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyen ekipler not alarak bilgileri müdürlüklere ilettiklerini açıkladı. Sürdürülen tarama çalışmaları, ilerleyen günlerde diğer mahallelerde de devam edeceği açıklandı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:00 Kaynak: AA
Eyüpsultan Belediyesi, Deniz Köken, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bikinili poz veren Ece Uslu kusursuz fiziğiyle dikkat çekti Son Dakika! Hükümetin kamu işçilerine yaptığı zam teklifi belli oldu 92 yaşındaki kayınvalidesini sopayla döven gelin serbest Kemal Kılıçdaroğlu: İlk toplantıda faizi sıfırlayın, 'Erdoğan ekonomi tarihine girsin' diye kampanya yapacağım

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 15:57:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eyüpsultan mahallelerinde fiziki tarama çalışmaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]