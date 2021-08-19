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Eyüpsultan Matematik Evi'nin ilk misafirleri öğretmenler oldu - Son Dakika

Eyüpsultan Matematik Evi'nin ilk misafirleri öğretmenler oldu

19.08.2021 17:21
Eyüpsultan Matematik Evi'nin ilk misafirleri öğretmenler oldu, System.String[]

İstanbul'da bir ilk olarak hayata geçirilen ve öğrencilere matematiği öğretmenin farklı, kolay ve eğlenceli yolunu sunan Matematik Evi, açılış için gün sayıyor.

İstanbul'da bir ilk olarak hayata geçirilen ve öğrencilere matematiği öğretmenin farklı, kolay ve eğlenceli yolunu sunan Matematik Evi, açılış için gün sayıyor.

Kemerbugaz'da bulunan Matematik Evi'nin ilk misafirleri ise ilçenin farklı okullarında görev yapan matematik öğretmenleri oldu. Matematik Evi'ni gezen, incelemelerde bulunan matematik öğretmenleri ile Eyüpsultan İlçe Milli Eğitim Müdürü Alper Asım Özer ve Eyüpsultan Belediyesi Başkan Yardımcısı Zekeriya Yıldız'ın da katıldığı programda eğitimcilerin fikir, görüş ve önerileri alınarak Matematik Evi'nin işleyişi hakkında bilgilendirme yapıldı.

"Her sınıftan bir kişi matematiğe aşık etsek yeterli"

Program sonrası açıklamalarda bulunan Eyüpsultan İlçe Milli Eğitim Müdürü Alper Asım Özer, Eyüpsultan'da eğitimin kalitesini artırmak adına yapılan çalışmaların son hızıyla devam ettiğini, İstanbul'un manevi merkezi olan Eyüpsultan'ı eğitimin de merkezi yapmak istediklerini belirterek, "İstanbul'da bir ilk olacak. Tüm sınıflarımızı tüm yaş kategorilerinde buraya matematik derslerine getireceğiz. Amacımız burada matematik dersleri almaları değil, matematiği sevmelerini sağlamak. Her sınıftan bir kişiyi matematiğe aşık etsek bizim için yeterli. Tüm çocuklarımızın ve velilerimizin burayı görmesini istiyoruz" dedi.

"Matematik evi'nin istanbul'da örneği yok"

Matematik Evi'ni öğretmenlere tanıtan ve bilgilendirme yapan Matematik Evi Sorumlusu Hasan Topdemir ise Matematik Evi'nin Türkiye'de birkaç örneği olan ama İstanbul'da örneği olmayan çok önemli bir yer olduğunu vurgulayarak şu açıklamalarda bulundu:

"Burada bizim matematiğin günlük hayattaki karşılığı nedir, onları somut olarak anlatmaya çalışıyoruz. Ama bunu yapaken de Mimar Sinan'ın köprülerini nasıl yaptığı, bunun matematikle nasıl bir ilişkisi olduğu veya Leonardo da Vinci'nin o köprüsünü tasarlarken hangi matematiksel süreçlerden geçtiğini anlatacağız. Ama bunu anlatırken sanatı da mimariyi de matematikle anlatacağız; veya logar, tencere kapaklarının neden yuvarlak olduğunu, bunun günlük hayattaki karşılığından da bahsedeceğiz. Ayrıca söyleşilerimiz, imza günlerimiz konferanslarımız, atölyelerimiz olacak. Bu atölyeleri yine sosyal medya ve broşürlerimiz üzerinden zamanını ve yerini bildireceğiz. Uygunluk sürecine göre okullarımızın yanı sıra vatandaşlarımız da bireysel olarak buraya gelebilirler. Kayıtlarını yaptıracaklar ve atölyelerimizde çalışmalarını yapacaklar. Matematik Evi'ni gezebilirlerde çünkü alt istasyonlarımız biraz daha müze, sergi konseptinde yapıldı. Hem gezebilirler, hem de atölyelerden yararlanabilirler. Amacımız matematiğin sanatla, mimarlıkla, tıpla ilişkisini günlük hayattaki örnekleriyle anlatmak"

"Çocuklara matematiği sevdirmede çok faydalı olacak"

Matematik Evi'yle ilgili bilgilendirme toplantısına katılan Vatan Anadolu Lisesi Matematik Zümre Başkanı Zuhal Yalçın, Matematik Evi'nin İstanbul için çok gerekli bir yer olduğunu belirterek duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Böyle bir kurumun Eyüpsultan ilçesinde olması beni ayrıca çok mutlu etti. Umarım çocuklara matematiği sevdirmede çok faydalı olacak. Ben çok beğendim, gerçekten çok güzel. Böyle bir projeyi ilçemize kazandırdığı için Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'e ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Alper Asım Özer'e çok teşekkür ediyorum" - İSTANBUL

Eyüpsultan Matematik Evi'nin ilk misafirleri öğretmenler oldu
Eyüpsultan Matematik Evi'nin ilk misafirleri öğretmenler oldu
Eyüpsultan Matematik Evi'nin ilk misafirleri öğretmenler oldu
Eyüpsultan Matematik Evi'nin ilk misafirleri öğretmenler oldu
Eyüpsultan Matematik Evi'nin ilk misafirleri öğretmenler oldu
Eyüpsultan Matematik Evi'nin ilk misafirleri öğretmenler oldu
Eyüpsultan Matematik Evi'nin ilk misafirleri öğretmenler oldu
Eyüpsultan Matematik Evi'nin ilk misafirleri öğretmenler oldu
Eyüpsultan Matematik Evi'nin ilk misafirleri öğretmenler oldu
Eyüpsultan Matematik Evi'nin ilk misafirleri öğretmenler oldu
Eyüpsultan Matematik Evi'nin ilk misafirleri öğretmenler oldu
Eyüpsultan Matematik Evi'nin ilk misafirleri öğretmenler oldu
Eyüpsultan Matematik Evi'nin ilk misafirleri öğretmenler oldu
Eyüpsultan Matematik Evi'nin ilk misafirleri öğretmenler oldu
Eyüpsultan Matematik Evi'nin ilk misafirleri öğretmenler oldu

Eyüpsultan, matematik, Hisarcık, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eyüpsultan Matematik Evi'nin ilk misafirleri öğretmenler oldu - Son Dakika


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