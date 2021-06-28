Eyüpsultan Merkez ve Silahtarağa'da Balkonları Süsleyecek Fesleğenleri Dağıttık - Son Dakika

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in "Salın sepetleri, alın çiçekleri" sloganıyla başlattığı fesleğen dağıtımı tüm hızıyla devam ediyor.

Fesleğen dağıtımı bu kez Eyüpsultan Merkez ve Silahtarağa Mahallelerinde yapıldı.

Mahallerde cadde cadde, sokak sokak gezen Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, vatandaşlara fesleğen dağıttı.

Balkonlardan ve pencerelerden sarkıtılan sepetlere tek tek fesleğen koyan Başkan Deniz Köken, mahalle esnaflarına ve yolda karşılaştığı vatandaşlara da fesleğen vererek yüzlerini güldürdü. Başkan Deniz Köken, çocuklara ise çikolata dağıtarak gönüllerini aldı.

Fesleğen dağıtımına AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanı Muhammet Vanlıoğlu da eşlik etti.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği fesleğen dağıtımı haftanın belirli günlerinde farklı mahallelerde devam ediyor.

Eyüpsultan'ın tüm mahallelerinde 40 bin adet fesleğen dağıtımı yapılacak.