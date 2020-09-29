Eyüpsultan mesleki eğitim kurs kayıtları başladı - Son Dakika

Eyüpsultan mesleki eğitim kurs kayıtları başladı

Eyüpsultan Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü'ne bağlı Eyüpsultan Mesleki Eğitim Kursu (ESMEK), 31 farklı branşta 4 merkezle Eyüpsultanlı vatandaşlara eğitim vermeye başlayacak.

Eyüpsultan mesleki eğitim kurs kayıtları başladı, System.String[]

Eyüpsultan Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü'ne bağlı Eyüpsultan Mesleki Eğitim Kursu (ESMEK), 31 farklı branşta 4 merkezle Eyüpsultanlı vatandaşlara eğitim vermeye başlayacak.

Yeni normalle birlikte eğitimler "Temizlik, maske ve mesafe" kuralına uyularak verilecek.

4 merkezde 31 farklı branşta kurs

İğne oyasından takı tasarımına, pastacılıktan mefruşata, Arapça'dan İngilizce'ye, diksiyondan işaret diline kadar 31 branşta kurs verilecek. Herkesin tercihine uygun alternatiflerin bulunduğu ESMEK kurslarında kursiyerler, hem sosyalleşme imkanı bulacak hem de yaptıkları işleri kazanca dönüştürebilecekler.

Kurslar 12 Ekim'de başlayacak

Kurslarda eğitimler, 12 Ekim'de tedbirler eşliğinde başlayacak. Kendini geliştirmek isteyen Eyüpsultanlı vatandaşlar https://kaonline.eyupsultan. adresinden online başvuru yaparak kayıt yaptırabilirler.

4 merkezde verilecek eğitimler şöyle:

Güzeltepe Esmek: El Nakışı, İşaret Dili, Amigurumi, Quiling, İngilizce, Ahşap Boyama, Kurdela Nakışı, Sepet Örücülüğü, Geri Dönüşüm Atölyesi, Pastacılık, Aşçılık, İğne Oyası, Diksiyon, Alüminyum Kabartma, Giyim, Tel Kırma, Şiş Örgü, Makrome ve Takı Tasarım.

Pirinççi Esmek: Kur'an-ı Kerim (Elif-Ba), Kur'an-ı Kerim (Tecvid), Giyim, İğne Oyası, Tel Kırma, Mefruşat, El Nakışı, Pastacılık, Aşçılık, Kurdela Nakışı, Filografi, Jel Mum Yapımı, Geri Dönüşüm Atölyesi ve Keçe Aksesuarları Yapımı.

Alibeyköy Whıte Hıll Esmek: Amigurimi, giyim, diksiyon, ingilizce, pastacılık, çocuk gelişimi, Kur'an-ı kerim (elif-ba), kur'an-ı kerim (tecvid), kurdela nakışı, Mefruşat, tel kırma, işaret dili, ahşap boyama, alüminyum kabartma, şiş örgü, iğne oyası, maket pasta yapımı ve geri dönüşüm atölyesi.

Eyüpsultan Esmek: Şiş Örücülüğü, İğne Oyası, Giyim, Ahşap Yakma, Sepet Örücülüğü, El Nakışı, Özel Gün ve Nikah Şekeri Süslemeciliği, Arapça, Çocuk Gelişimi, Mefruşat, Diksiyon, Aşçılık, Pastacılık, Makrome, Takı Tasarım ve Geri Dönüşüm Atölyesi. - İSTANBUL

Eyüpsultan mesleki eğitim kurs kayıtları başladı
Eyüpsultan mesleki eğitim kurs kayıtları başladı
Eyüpsultan mesleki eğitim kurs kayıtları başladı
Eyüpsultan mesleki eğitim kurs kayıtları başladı
Eyüpsultan mesleki eğitim kurs kayıtları başladı
Eyüpsultan mesleki eğitim kurs kayıtları başladı

Eyüpsultan Belediyesi, Mesleki Eğitim, İngilizce, Kadın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 10:42 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eyüpsultan mesleki eğitim kurs kayıtları başladı - Son Dakika

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