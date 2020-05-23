Eyüpsultan Meydanı 15 milyon TL'lik yatırımla yeni yüzüne kavuşuyor - Son Dakika

Eyüpsultan Belediyesi, Eyüp Sultan Camii Meydanı ve çevresine yeni bir düzenleme getiriyor.

Sadece İstanbul'un değil, tüm İslam aleminin buluşma noktası olan, her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği Eyüpsultan Camii Meydanı'nda bulunan tarihi yapıların görünümlerini kapatan düzensiz yapılaşmalar kaldırılarak meydan düzenlemesi yapılacak. Planlanan yapılar yeni yerlerinde tarihi dokuya uygun olacak şekilde yapılmaya başlandı.

EYÜPSULTAN MEYDANI 15 MİLYON TL'LİK YATIRIMLA YENİ YÜZÜNE KAVUŞUYOR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda, İller Bankası'ndan alınan 15 milyon TL'lik hibe ile Eyüpsultan Meydanı ve çevresindeki binalarda tarihi dokuya uygun şekilde cephe sağlıklaştırma çalışmaları hızlandı. Eyüpsultan tarihi kent dokusunun korunması ve bir bütünlük sağlanması için "Eyüpsultan Camii ve Çevresi Cephe Rehabilitasyon Projesi" adıyla yeni bir proje hazırlandı. Eyüpsultan Meydanı'nı çevreleyen bina cephelerinin rehabilite edilmesine ilişkin hazırlanan proje, 2 safhalı ve 5 kısım olarak planlanlandı.Proje, toplamda 284 yapının cephe düzenlemesi ve tadilatı ile Bahariye Yolu ve Oyuncakçılar Çarşısı için dükkan tasarımlarını kapsıyor.

EYÜPSULTAN CAMİ MEYDANI VE ÇEVRESİ YENİ YÜZÜNE KAVUŞUYOR

1. safha 1, 2 ve 3. kısımlardan oluşuyor. 1. kısım; Fahri Korutürk Caddesi, 2. kısım; Arasta Meydanı ve Kalenderhane Caddesi, 3. kısım; Üçgen Ada olarak adlandırılan Feshane Caddesi, İskele Caddesi, Hasan Hüsnü Paşa Sokak, Kızıl Değirmen Sokak, Kızıl Mescit Sokak cephe düzenlemesi ve tadilatı ile Camii Kebir Sokak (Oyuncakçılar Çarşısı) ve Bahariye Yolu üzerindeki dükkanların yeni tasarımlarını içeriyor.

2. safha ise 4 ve 5. kısımlardan oluşuyor. 4. kısım; Zalpaşa Caddesi, 5. kısımda, Abdurrahman Şeref Bey Caddesi, Arpacı Hayrettin Sokak ve Alaca Tekke Sokaklarındaki binalar klima ve çanak anten gibi eklentilerden arındırılacak. Tanıtım panoları ve reklam uygulamaları Reklam, İlan ve Tanıtım Yönetmeliği'ne uygun hale getirilecek.

Ayrıca proje içeriği, bina cephelerine siluet bazında renk alternatifi önerilerinin getirilip bina cephelerinde bozulan doğrama oranlarının düzenlenerek kentsel kalitenin arttırılması ve görsel kirliliğin ortadan kaldırılması gibi cephe düzenlemesi ve tadilatını içeriyor.