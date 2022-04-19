Eyüpsultan Nurtepe Viyadüğü'nde intihar girişimi - Son Dakika
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Eyüpsultan Nurtepe Viyadüğü'nde intihar girişimi

19.04.2022 21:01

Eyüpsultan Nurtepe Viyadüğü'nde intihar girişimi Eyüpsultan Nurtepe Viyadüğünde intihar girişiminde bulunan bir kişi, polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda ikna edilerek kurtarıldı.

Eyüpsultan Nurtepe Viyadüğü'nde intihar girişimi

İSTANBUL - Eyüpsultan Nurtepe Viyadüğünde intihar girişiminde bulunan bir kişi, polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda ikna edilerek kurtarıldı.

Olay, saat 17.45 sıralarında Eyüpsultan Nurtepe Viyadüğünde yaşandı. İddiaya göre, ekonomik sorunları olan ve sevgilisinden ayrılan şahıs, viyadüğün demirlerinden tutunarak aşağıya doğru sarkarak intihar girişiminde bulundu. Şahsı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, şahsın atlama ihtimaline karşın viyadük altında önlem alırken, polis ekipleri ise şahsı ikna etmeye çalıştı. Polislere zor anlar yaşatan şahsı, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonrasında ikna edilerek viyadükten indirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerin ardından şahıs, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

"İntihar girişiminde bulunuyordu, yoksa farklı bir şey mi çözemedik"

İntihar girişimini gören Berhan Şenol, "Her zaman olduğu gibi burada geziyorduk. Saat 18.00 gibi buraya geldik. Bir baktık buraya adam çıkmış. İntihar girişiminde mi bulunuyordu yoksa farklı bir şey mi yapıyordu tam anlayamadık. Çünkü yukarı çıkıp aşağı iniyordu. Tam olayı çözemedik sonra bir baktık polis ekipleri falan geldi. Halk buraya toplandı" dedi.

"Camlardan insanlar yapma diye bağırıyordu"

İntihar eden şahsın inmesi için vatandaşların camlardan seslendiğini söyleyen Şenol, "Camlardan insanlar bağırıyordu 'yapma' diye. Çok yüksek olduğu için ses oraya gitmiyordu. İntihar girişiminde bulunan şahıs yanlış duymadıysam, 'Çok kötüyüm' falan diye bağırıyordu" ifade etti.

İntihar girişimi esnasında duygusal anlar yaşandığını söyleyen Şenol, "Duygusal anlar yaşadık burada. Biz de çok kötü olduk. Umarım bir daha olmaz" şeklinde konuştu.

(İA-MB-ÖZ-Y)

Eyüpsultan Nurtepe Viyadüğü'nde intihar girişimi
Eyüpsultan Nurtepe Viyadüğü'nde intihar girişimi
Eyüpsultan Nurtepe Viyadüğü'nde intihar girişimi
Eyüpsultan Nurtepe Viyadüğü'nde intihar girişimi

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eyüpsultan Nurtepe Viyadüğü'nde intihar girişimi - Son Dakika


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