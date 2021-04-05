Son dakika... Eyüpsultan sakinlerinden İBB önünde "kentsel dönüşüm" eylemi - Son Dakika

Son dakika... Eyüpsultan sakinlerinden İBB önünde "kentsel dönüşüm" eylemi

05.04.2021 17:32

Son dakika genel haberine göre Eyüpsultan sakinlerinden İBB önünde "kentsel dönüşüm" eylemi Elektrik, su ve doğalgazı kesilen mahalleli, polis ekipleriyle karşı kaşıya geldi Eyüpsultan'da kentsel dönüşüm için anlaştıkları KİPTAŞ'ın kendilerine sözleşme dayattığını öne süren mahalle sakinleri eylem yaptı.

Eyüpsultan sakinlerinden İBB önünde "kentsel dönüşüm" eylemi

Elektrik, su ve doğalgazı kesilen mahalleli, polis ekipleriyle karşı kaşıya geldi

İSTANBUL - Eyüpsultan'da kentsel dönüşüm için anlaştıkları KİPTAŞ'ın kendilerine sözleşme dayattığını öne süren mahalle sakinleri eylem yaptı. Elektrik, su ve doğalgazı kesmeye gelen görevlilere karşı koyan mahalleli, polisle gerginlik yaşadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Binası'na gelen mahalleliler burada basın açıklaması yaparak yardım istedi.

Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi sakinleri kentsel dönüşüm için KİPTAŞ ile anlaştı. Ancak kendilerine adaletsiz bir sözleşme dayatıldığını öne süren mahalleli, elektrik, su ve doğalgazı kesmeye gelen belediye görevlilerine karşı çıktı. Yaşanan gerginlik ardından mahalleye çevik kuvvet polisi sevk edildi. Mahallede yolu kapatan vatandaşlar, polisle de karşı karşıya geldi. Yaşanan arbedede polis biber gazı kullanarak mahalleliyi uzaklaştırdı.

Mahalle sakinleri daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi önüne gelerek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu protesto etti. Bina önünde izin verilmeyen mahalleliler daha sonra İBB karşısında bulunan 50'inci Yıl Parkı'nda eylemlerini sürdürdü. 191 haneyi etkileyen söz konusu projeye karşı vatandaşlar, mağdur olduklarını söyleyerek yetkilileri göreve çağırdı.

"Biz kentsel dönüşümden yanayız ama rantsal dönüşümden yana değiliz"

Kesintilerden dolayı mağdur olduklarını dile getiren Eyüpsultan Yeşilpınar Kentsel Dönüşüm ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hayrullah Türkoğlu, "191 hane var. 191 hanenin 60'a yakını kentsel dönüşüm sözleşmesini imzaladı. Şu anda 134 hanenin elektriği, suyu ve doğalgazı kesildi. Mağduruz. Ekrem İmamoğlu neye istinaden bu kış gününde bizim elektriğimizi, suyumuzu kestiriyor. Hiçbir vatandaşın evine tebligat gitmedi. Ekrem İmamoğlu'nun adaleti bu mu? Burada pandemiden dolayı aşağı yukarı 15 ev sokağa çıkamıyor. Hastalar ve doktora gidemiyorlar. Dışarıdaki komşular ekmeğini getiriyor. Yaşlı insanlar, bir haftalık doğum yapan kadın var. Ekrem İmamoğlu'na sesleniyoruz: Bir an önce insanlık vasfını kullansın; elektriğimizi, suyumuzu, doğalgazımızı göndersin. Biz kentsel dönüşümden yanayız ama rantsal dönüşümden yana değiliz" diye konuştu.

"Bize gaz sıktılar, bizi hor gördüler"

Ne yapacaklarını bilmediklerini söyleyen Hülya Kuş, "Elektriğimiz, suyumuz ve doğalgazımız kesildi. Hastalar, yatalak olanlar, bebeği olanlar var. Önümüz Ramazan. Böyle yaşantı olur mu? Biz İmamoğlu'nun sözünün eri olmasını istiyoruz. Biz şu anda mağduruz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bize gaz sıktılar, bizi hor gördüler. Biz de insanız. Biz de Türkiye'de yaşıyoruz. Bizim de hakkımız var. Biz kentsel dönüşümü kabul ediyoruz ama hakkımızı yiyorlar. Ranta hayır " dedi.

Hayat haklarının ellerinden alındığını ifade eden Fevzi Değeroğlu ise, "Bu pandemide bile geldiler bizim elektriğimizi, suyumuzu, doğalgazımızı kestiler. Şu anda evimizde mağdur durumdayız. Hasta olan insanlarımız var. Küçük çocuğu olanlar var. EBA Tv'ye giren öğrencilerimiz. Hem öğrencilerin eğitim hakkı ellerinden alındı hem de bizi mağdur ettiler. Bizim hayat hakkımız elimizden alınıyor. Bu insanlığa sığmaz. Sayın Cumhurbaşkanım sizden rica ediyorum. Zamanında siz burada büyükşehir belediye başkanlığı yaptınız. Bizler mağduruz, bizleri görmenizi istiyoruz. Sizden tek ricamız bu halka sahip çıkmanız " şeklinde konuştu.

(AST-ZA-ÖFA-BA-Y)

Son dakika... Eyüpsultan sakinlerinden İBB önünde kentsel dönüşüm eylemi
Son dakika... Eyüpsultan sakinlerinden İBB önünde kentsel dönüşüm eylemi
Son dakika... Eyüpsultan sakinlerinden İBB önünde kentsel dönüşüm eylemi
Son dakika... Eyüpsultan sakinlerinden İBB önünde kentsel dönüşüm eylemi
Son dakika... Eyüpsultan sakinlerinden İBB önünde kentsel dönüşüm eylemi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Eyüpsultan sakinlerinden İBB önünde 'kentsel dönüşüm' eylemi - Son Dakika


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