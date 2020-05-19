Eyüpsultan sokaklarında marşlar yankılandı - Son Dakika

Eyüpsultan sokaklarında marşlar yankılandı

Eyüpsultan Belediyesi, korona virüs nedeniyle evlerinde kalan Eyüpsultanlılara moral vermek amacıyla özel konserler düzenlemeye devam ediyor.

Eyüpsultan Belediyesi, korona virüs nedeniyle evlerinde kalan Eyüpsultanlılara moral vermek amacıyla özel konserler düzenlemeye devam ediyor.

Eyüpsultan Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mahallelerde mehter konserlerine tekrar başladı. "Moralimizi yüksek tutalım, tedbirlere uyarak bu süreci atlatalım" sloganıyla Eyüpsultan Belediyesi tarafından organize edilen mehter konseri, Nişanca, Defterdar, Topçular ve Düğmeciler mahallelerinde gerçekleşti. Konserde Eyüpsultan Belediyesi Mehteran Takımı, sokaklarda hareketli ve eğlenceli marşlar çaldı. Konsere mahalle sakinlerinin ilgisi yoğun olurken, evlerinden çıkamayan genç yaşlı tüm vatandaşlar evlerinin camlarından, balkonlarından konseri izleyerek el salladılar, çalınan parçalara alkışlarla eşlik ettiler. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Mert Öcal oldu

Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam!

Alemin Kralı'nın Oben'i değişimiyle şaşırttı! Şimdilerde bir içim su

Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı

Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz

Bir kadınla yarı çıplak pozunu paylaşan Edis, fotoğrafı anında sildi

Müge Anlı'nın ekrana dönüş tarihi belli oldu

Alacakaranlık'ın oyuncusu, kız arkadaşıyla birlikte evinde ölü bulundu

Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı

Filtre kullanıp göz rengini değiştiren Serenay Sarıkaya'dan güldüren benzetme: Ankara kedisi

Hazal Kaya'dan Larissa Gacemer'e destek: "Beni böyle kabul etti" demen çok dokundu bana

Selin Ciğerci, "Çocuğum olmuyor" diyen model Larissa Gacemer'e destek oldu

Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı

Uzun süre sonra canlı yayına katılan Mehmet Ali Erbil, sevenlerine çağrı yaptı: Evde kalın

Model Kaia Gerber, Instagram'da bikinili pozunu paylaşarak kolunu kırdığını söyledi