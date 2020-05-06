EYÜPSULTAN TEM Otoyolu Ankara istikametinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı.
EYÜPSULTAN TEM OtoyoluAnkara istikametinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
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7.05.2020 01:40:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: EYÜPSULTAN TEM'DE OTOMOBİL TAKLA ATTI, TRAFİK OLUŞTU - Son Dakika