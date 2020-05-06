EYÜPSULTAN TEM'DE OTOMOBİL TAKLA ATTI, TRAFİK OLUŞTU - Son Dakika

EYÜPSULTAN TEM Otoyolu Ankara istikametinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

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