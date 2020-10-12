Son dakika haber | Eyüpsultan TEM Otoyolunda kaza: 5 yaralı
12.10.2020 15:48
Son dakika habere göre EYÜPSULTAN TEM Otoyolu Kemerburgaz sapağında iki otomobilin çarpıştığı kazada,2'si polis 5 kişi yaralandı.
EYÜPSULTAN TEM Otoyolu
Kemerburgaz sapağında iki otomobilin çarpıştığı kazada,2'si polis 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, TEM Ankara
istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.
Kaza 14.30 sıralarında TEM Otoyolu Eyüpsultan mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. İddialara göre içinde iki polis memurunun bulunduğu 34 YR 2107 plakalı araç sürücüsü ile 34 CZN 369 plakalı araç sürücüsü henüz bilinmeyen nedenden dolayı Kemerburgaz yol ayrımında kaza yaptı. Kazada 2'si polis 5 kişi yaralındı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansa koyarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Kemerburgaz istikameti tek şeritten verilirken, TEM Otoyolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
- İstanbul
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