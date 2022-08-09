Eyüpsultan türbesinin çinilerine çekiçle saldırı anı kamerada - Son Dakika
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Eyüpsultan türbesinin çinilerine çekiçle saldırı anı kamerada

09.08.2022 13:40

Eyüpsultan Türbesi'nin çini levhalarına zihinsel engelli bir kişi tarafından çekiçle zarar verildi.

Eyüpsultan Türbesi'nin çini levhalarına zihinsel engelli bir kişi tarafından çekiçle zarar verildi. Saldırgan türbe görevlileri tarafından yakalanırken, saldırı anına güvenlik kamerasına yansıdı.

Önceki gün akşam saatlerinde Eyüpsultan Türbesi'nin çini levhalarına zihinsel engelli bir kişi tarafından çekiçle zarar verilmişti. Olay sonrası saldırgan türbe görevlileri tarafından yakalanırken, saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

İstanbul Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Eyüpsultan Türbesi'nin çini levhalarına çekiçle vurularak zarar verildiği, saldırganın yakalandığı ve tahrip edilen çinilerin tamiri için çalışmaların başlatıldığı belirtildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden olaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi;

07.08.2022 Pazar günü saat 21.30 sıralarında Eyüp Sultan Türbemizin hacet penceresinin sağ ve sol taraflarında çini levhaları üzerindeki "pençe" motiflerine çekiçle vurulmak suretiyle zarar verilmiştir.

Olay anında türbe güvenlik görevlileri tarafından yakalanan şahıs polis ekibine teslim edilmiştir. Şahsın Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nce düzenlenmiş yüzde 80 oranında zihinsel engelli raporu olduğu tespit edilmiştir. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın ilgili birimleri tarafından tahrip edilen çinilerin tamiri için gerekli çalışmalar başlatılmıştır. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Eyüpsultan, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eyüpsultan türbesinin çinilerine çekiçle saldırı anı kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eyüpsultan türbesinin çinilerine çekiçle saldırı anı kamerada - Son Dakika
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