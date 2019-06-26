Son Dakika Haberleri: Eyüpsultan ve Kağıthane'deki market soygunları
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Eyüpsultan ve Kağıthane'deki market soygunları

1 saat önce

Eyüpsultan ve Kağıthane'de müşteri gibi girdiği marketlerin çalışanlarını silahla tehdit edip gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Eyüpsultan ve Kağıthane'deki market soygunları, System.String[]
Eyüpsultan ve Kağıthane'de müşteri gibi girdiği marketlerin çalışanlarını silahla tehdit edip gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 21 Nisan ile 22 Haziran arasında Eyüpsultan'da 5 market ile Kağıthane'de bir marketin silahlı ve maskeli bir kişi tarafından soyulmasına ilişkin çalışma başlattı.
Ekipler, market soygunlarının meydana geldiği çevrede yürüttüğü çalışma sonucunda şüphelinin kimliğini tespit etti. Polis, 22 Haziran'da şüpheliyi Eyüpsultan'daki evine düzenlediği operasyonda yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheli Burak B'nin (26) adresinde ve aracında yapılan aramada pompalı tüfek, tabanca ve fişekler ile bin 500 lira ele geçirildi.
Kapanış saatine yakın marketlere müşteri gibi giren şüphelinin 21 Nisan'da Güzeltepe Mahallesi Üçtepe Sokağı'ndaki bir market çalışanını pompalı tüfekle tehdit edip bin lira, ardından yanındaki marketten de 800 lira gasbettiği, şüphelinin aynı marketlere 22 Haziran'da tekrar gelip 580 lira ile bin lira gasbettiği belirlendi.
Ayrıca şüphelinin Eyüpsultan ve Kağıthane'deki iki ayrı market gasbı olayının da faili olduğu tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Bu arada, güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin soygun sırasında yüzüne maske taktığı ve çalışanları silahla tehdit ettiği anlar yer alıyor.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:51 Kaynak: AA
21 nisan, 22 haziran, market, kağıthane, Güncel
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