Eyüpsultan Yeşilpınar kentsel dönüşüm alanında ilk temel atıldı - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ tarafından Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi'nde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm projesinin temeli atıldı.

KİPTAŞ Eyüpsultan Yeşilpınar Evleri Temel Atma Töreni'ne, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ve KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt ile İBB üst yönetimi katıldı.

Törende konuşan İmamoğlu, kentsel dönüşüm projesine katkı sunan ve çözüm üreten tüm çalışanlara teşekkür ederek, projenin örnek olacağını söyledi.

Kentsel dönüşüme "siyaset üstü" baktıklarını dile getiren İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Burada, 192 bağımsız birim ve 159 hak sahibi bulunan sürece gerçekçi, somut bir çözüm bulunulmuştur. Adil olunmuştur, şeffaf olunmuştur, katılımcı bir süreç yönetilmiştir ve yüzde 100 ikna sağlanarak, insanlarımızın imzasıyla süreç yönetilmiştir."

Ali Kurt, KİPTAŞ mülkiyetindeki bölgede gerçekleştirilen kentsel dönüşümün 192 bağımsız bölüm, 159 hak sahibi ve yaklaşık 800 kişiyi kapsadığını belirtti.

Belediye Başkanı Köken ise kentsel dönüşümün önemine işaret ederek, "Kentsel dönüşümün başlangıcı tatsız olur ama sonu güzel olur. Bu her zaman böyledir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, İmamoğlu ve Köken hak sahipleri Hayrullah Türkoğlu, İrfan Turhan ve Halime Çalış ile birlikte butonlara bastı ve ilk harcı temele döktü.