Son Dakika Haberleri: Eyüpsultan, yürüyüş parkurları ve bisiklet yollarıyla donatılıyor
Son Dakika Güncel Haber

Eyüpsultan, yürüyüş parkurları ve bisiklet yollarıyla donatılıyor

22 dakika önce

Halkın sağlıklı yaşamına büyük önem veren Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Eyüpsultan'da yürüyüş parkurları, bisiklet yolları ve yeşil alan düzenleme çalışmalarına hız verdi.

Eyüpsultan, yürüyüş parkurları ve bisiklet yollarıyla donatılıyor, System.String[]
Halkın sağlıklı yaşamına büyük önem veren Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Eyüpsultan'da yürüyüş parkurları, bisiklet yolları ve yeşil alan düzenleme çalışmalarına hız verdi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in önemsediği insan odaklı projeler arasında yer alan "Sağlıklı Yaşam Yürüyüş Parkurları" ve "Bisiklet Parkurları" inşa çalışmaları başladı. Eyüpsultan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü ortak çalışması ile Akşemsettin Mahallesi Cengiz Topel Caddesi girişi, Alibeyköy Güzelyayla Sokağı ve Kemerburgaz 2. Atmaca Sokağı'nda yapım çalışmaları başladı.

Akşemsettin Mahallesi Cengiz Topel Caddesi girişi ve Parseller Spor Kulübü karşısında yer alan alanda "Sağlıklı Yürüyüş Parkuru" ve bisiklet yolu yapım çalışmaları devam ediyor. Alanda yetişkinler spor yaparken, çocukların da eğlenmesi için çocuk oyun grupları ve basketbol potası konulacak. Kemerburgaz 2. Atmaca Sokağı ve Alibeyköy Güzelyayla Caddesi'ne yapılacak olan yürüyüş parkuru için zemin etüd ve proje çalışmaları tamamlandı. Yeni başlayan uygulamanın ise en kısa zamanda bitirileceği belirtildi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 10:24 Kaynak: İHA
güzelyayla, alibeyköy, deniz köken, bisiklet, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gençler, Yıldırım için pedal çevirdi: Kankamızı İstanbul gençliği hak ettiği yere getirecektir İstanbul Ekonomi Araştırma'dan 23 Haziran İstanbul seçimi için son anket sonucu: Fark 5 puan Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum Son dakika! HDP'ye tarafsızlık çağrısı yaptığı söylenen teröristbaşının avukatlarından açıklama

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 10:46:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eyüpsultan, yürüyüş parkurları ve bisiklet yollarıyla donatılıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]