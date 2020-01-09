Eyüpsultanlı atletler yeni yıla şampiyonlukla başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eyüpsultanlı atletler yeni yıla şampiyonlukla başladı - Son Dakika

Eyüpsultanlı atletler yeni yıla şampiyonlukla başladı

7 saat önce

Eyüpsultan Atletizm Takımı atletleri Tuğçe Özkan ve Zeynep Sunay Yıldız yeni yılda da Eyüpsultan'ı gururlandırmaya devam ediyor.

Eyüpsultanlı atletler yeni yıla şampiyonlukla başladı, System.String[]

Eyüpsultan Atletizm Takımı atletleri Tuğçe Özkan ve Zeynep Sunay Yıldız yeni yılda da Eyüpsultan'ı gururlandırmaya devam ediyor.


Balıkesir'de gerçekleştirilen Okullar arası Kros Bölge Finali'nde; Yıldız Kızlar kategorisinde mücadele eden Zeynep Sunay Yıldız 1'inci olurken, Genç Kızlar kategorisinde yarışan Tuğçe Özkan da birincilik derecesi aldı. Tuğçe Özkan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Genç Kızlar kategorisinde Türkiye birincisi oldum. Çok mutluyum. Ülkeme Avrupa'da altın madalya kazandırmak istiyorum. Hocalarıma ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'e desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum."


Böylece yıldız sporcular, 21 Şubat 2020'de Osmaniye'de yapılacak olan Türkiye Finali'ne katılmaya hak kazandı. - İSTANBUL

Balıkesir, Atletizm, Türkiye, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 12:10 Kaynak: İHA
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