Eyüpsultanlı çocuklar için 23 Nisan'da resim yarışması - Son Dakika

Eyüpsultan Belediyesi, bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için yeni bir projeye imza atarak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 100. yılında Eyüpsultan'da "# Evde Kal ve Coşkuyla Kutla" sloganıyla evlerde kutlanacak.



Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, 23 Nisan'a özel "Hayatı Eve, 23 Nisan Coşkunu Resme Sığdır" konulu bir resim yarışması düzenledi. Yarışmada ilk 3 kişiye tablet, 4., 5., 6, ve 7.'ye ise mansiyon ödülü verilecek.



Yarışmaya, en son 21 Nisan Salı günü 23.59 saatine kadar katılım sağlanabilir. Yarışmaya sadece Eyüpsultan'da ikamet eden 7-14 yaş arası tüm çocuklar katılabilir. Yarışmaya katılacak öğrenciler, çizdiği resmin fotoğrafını tam kareye sığacak şekilde ve ayrıca çizen öğrenciyle birlikte olan fotoğraflarını whatsapp hattından gönderebilecekler.



Değerlendirmeler 22 Nisan'da yapılacak



Fotoğrafı gönderirken isim, soyisim, yaş, adres ve iletişim numarası bilgileri girilecek. 22 Nisan Çarşamba günü ilgili resimler Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü resim eğitmenleri tarafından oylanacak ve ilk 5 öğrenciye tablet, sonraki 10 öğrenciye boyama seti hediyeleri adreslerine teslim edilecek. - İSTANBUL