Eyüpsultanlı Çocuklar Kemerburgaz Hayvan Kliniği'ni Ziyaret Etti

Feridun Tümer anaokulu öğrencileri Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Kemerburgaz Sokak Hayvanları Kliniği'ni ziyaret etti.

Feridun Tümer anaokulu öğrencileri Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Kemerburgaz Sokak Hayvanları Kliniği'ni ziyaret etti. Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın da katıldığı etkinlikte renkli anlar yaşandı.



Eyüpsultan'da eğitim gören anaokulu öğrenciler Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Kemerburgaz Sokak Hayvanları Kliniği'ni ziyaret etti. Hayvanların nasıl tedavi edildiğini gören anaokulu öğrencileri aynı zamanda minik dostları sevme şansı da buldu ve bol bol fotoğraf çektirdi.



Çocuklara hayvan sevgisi yerinde öğretiliyor



Çocuklara erken yaşta hayvan sevgisinin aşılanması gerektiğini söyleyen Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, şöyle konuştu:



"Bugün Kemerburgaz Hayvan Kliniğimizde Feridun Tümer anaokulu öğrencilerimiz misafirimiz odu. Arkadaşlarımız güzel çalışmalar yapıyor. Çocuklara hayvan sevgisini aşılamak, onlardan korkmamak, onlarla iyi bir iletişim içinde olmak anlamında eğitimlerinin bir parçasını yapıyorlar.



Bizde bugün beraber olduk, gördüğünüz gibi çok güzel bir ortam var. Bunu hep yapmamız gerekiyor, yapıyoruz da.



Dolayısıyla hayvanlarla çevre ile iyi iletişim kurmanın yolu çocukluktan aldığımız eğitimden geçiyor. Bu çalışmalara devam edeceğiz, Okul müdürümüze ve diğer arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."



Burası hayvanların değer gördüğü bir ortam



Kemerburgaz Sokak Hayvanları Kliniğinin donanım olarak ne kadar iyi olduğunu anlatan Feridun Tümer Ortaokulu Müdiresi Sema Köksek kliniğin fiziki şartlarını çok iyi bulduğunu ifade ederek şöyle devam etti:



"Öğrencilerimize öncelikle hayvan sevgisini aşılamayı hedefledik. Onlara sessiz dostlarımızın kendilerini nasıl ifade ettiklerini, sevgiyi ne kadar güzel karşıladıklarını, ihtiyaçları olduklarında da yanında olmamız gerektiğini ifade etmek için bugün burayı kendimize ziyaret alanı olarak seçtik. Donanım bakımından baktığımızda burası çok güzel. Ameliyathanesi vs. temiz, nezih bir ortam var. Tüm hayvanlar güzel bir şekilde düşünülmüş, çevre olarak da baktığımızda alan güzel seçilmiş. Hayvanlar açısından baktığımızda hayvanlara değer verildiği, değer gördüğü bir ortam olmuş. Zaten hayvanlar çok memnunlar durumlarından. Buraya geldikleri için çok şanslılar" - İSTANBUL

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