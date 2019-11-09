Son Dakika Haberleri: Eyüpsultanlı çocuklar lösemi hastalığına ellerini boyayarak dikkati çekti
Son Dakika Güncel Eyüpsultanlı çocuklar lösemi hastalığına ellerini boyayarak dikkati çekti

Eyüpsultanlı çocuklar lösemi hastalığına ellerini boyayarak dikkati çekti

6 saat önce

Eyüpsultan Belediyesi, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında "Yaşama El Ver" sloganıyla farkındalık etkinliği düzenledi.

Eyüpsultanlı çocuklar lösemi hastalığına ellerini boyayarak dikkati çekti, System.String[]

Eyüpsultan Belediyesi, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında "Yaşama El Ver" sloganıyla farkındalık etkinliği düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Hizmetleri Müdürlüğü ve Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) tarafından lösemi hastalığını tanıtmak, lösemili çocukların ve ailelerinin sıkıntılarını topluma aktararak bilinçlendirme çalışması yapmak amacıyla Eyüpsultan Meydanında bir etkinlik yapıldı.

Etkinlikte çocuklar, beyaz bir kumaşa rengarenk el izlerini bırakıp altına isimlerini de yazarak imzalarını attı.

Renkli el izleri ile doldurulan kumaş, lösemili çocuklara desteğin bir göstergesi olarak LÖSEV'in LÖSANTE Hastanesinde sergilenmek üzere teslim edildi.

Programa katılan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de kumaşa el izini bırakarak, LÖSEV'in standında bilgilendirme formunu doldurdu. Yetkililerden yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Köken, çocuklarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Eyüpsultan Belediyesi, LÖSEV, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 07:46 Kaynak: AA
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