Eyüpsultanlı çocuklar Yaz Spor Okulları Şenliği'nde doyasıya eğlendi - Son Dakika

Eyüpsultanlı çocuklar Yaz Spor Okulları Şenliği'nde doyasıya eğlendi

Eyüpsultan'da Yaz Spor Şenliği düzenlendi

İSTANBUL - Eyüpsultan Belediyesi tarafından her sene düzenlenen Yaz Spor Okulları Şenliği'nin açılışı gerçekleştirildi. Sportif aktiviteler ve yarışmaların yer aldığı şenlikte öğrenciler doyasıya eğlendi.

Eyüpsultan Belediyesi, Gençlik Merkezleri ve Bilgi Evleri Yaygın Eğitim Programı kapsamında Yaz Spor Okulları öğrencilerine yönelik şenlik düzenledi. 10 branşta yaklaşık 7 bin 300 öğrencinin katıldığı Yaz Spor Okulları Şenliği'nde çocuklar doyasıya eğlendi.

Öğrenciler ve velilerin de katıldığı Yaz Spor Okulları Şenliği, Alibeyköy Osmanlı Parkı'nda düzenlendi. Şenlikte sportif aktiviteler ve yarışmalar yapılırken geleneksel çocuk oyunlarına yer verildi. Ayrıca Genç Akademi Müzik Grubu konser vererek çocuklara eğlenceli dakikalar yaşattı. Şenlik alanında Şişme Oyun Grupları, 4x4 Balon Futbolu, Su Balonu, Okçuluk, futbol turnuvası, koordinasyon parkurları ve palyaçolar yer aldı. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken öğrencilerin arasına girerek çocuklarla sohbet etti. Ardından gençlerle beraber ok attı.

"Bu yıl yaklaşık 10 branşta 7 bin 300 çocuğumuzla başladık"

10 branşta aktivite düzenlediklerini anlatan Eyülsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Çocukların eğlendikleri hallerinden belli geçen sene yapamamıştık. Bu yıl yaklaşık 10 branşta 7 bin 300 çocuğumuzla başladık. Şu an havuzlarımızda tamamlanınca 10 bin çocukla Yaz Spor şenliğimiz devam edecek. Çok kalabalık olacağını tahmin etmiştim. Bu durumu kontrollü tuttuk. 1 hafta önce açtık fakat yağışlardan dolayı eğlencemizi düzenleyemedik. Bugüne kısmet oldu" ifadelerinde bulundu.

"Çok eğlenceli zaman geçiyor"

Şenlikte çok eğlendiğini anlatan 12 yaşındaki İdil Tuana Gök, "Burada hocalarımızla beraber çok eğlenceli geçiyor. Diğer branşlarda da eğleniyoruz. Hocalar ilk başta oyun öğretiyorlar. Şu an topu tutup elimizde düşürmeye çalışıyoruz. Voleybolda öğreniyoruz. Hocalarımız maç yaptırıyor" şeklinde konuştu.

"Hayalim basketbolcu olmak"

Hayalinin basketbolcu olmak olduğunu ifade eden 12 yaşındaki Boran Erdem Kanber, "Basketbola gidiyorum ve burada çok arkadaşım oldu. Eğleniyorum bu ortamda. Okulu çok seviyorum. Benim hayalim basketbolcu olmak. Bu etkinliğe arkadaşımın annesi oğlunun kaydını yaptırıyordu. Bende duyunca gitmek istedim. Ayrıca boksu ve karateyi de çok seviyorum" dedi.