Eyüpsultanlı çocuklara enerji tasarrufu semineri - Son Dakika
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Eyüpsultanlı çocuklara enerji tasarrufu semineri

9 dakika önce

Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü Çocuk Meclisi tarafından Göktürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde öğrencileri sıfır atık konusunda bilinçlendirmek amacıyla "Enerji Tasarrufu" semineri verildi.

Eyüpsultanlı çocuklara enerji tasarrufu semineri, System.String[]

Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü Çocuk Meclisi tarafından Göktürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde öğrencileri sıfır atık konusunda bilinçlendirmek amacıyla "Enerji Tasarrufu" semineri verildi.


Eyüpsultan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Eğitimden Sorumlu Çevre Mühendisi Pınar Kavraz Yazcı tarafından katılımcı çocuklara, "Çevre ve Sıfır Atık" sunumu yapıldı. Ardından İGDAŞ Dış İlişkiler Şefi Mehmet Şerif Sarıkaya "Yenilenebilir Enerji Kaynakları" ile ilgili bilgiler verdi. Enerji Tasarrufu Seminerinde konuşan Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Cevdet Yıldız, çocuklara sıfır atık kapsamında tasarruf yapmaları gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:


"Şu an bizim çöpe attığımız hiçbir şey atık değil. Mahallelerimize kağıt ve cam atıklar için konteynerler koymaya başladık, sizler de çevrenizdeki insanları bilgilendirerek enerji tasarrufuna katkıda bulunabilirsiniz. Örneğin evlerinizde kullandığınız kızartma yağlarını biriktirerek, ekiplerimizi arayıp aldırtarak geri dönüşüme katkıda bulunabilirsiniz."


Atık pil toplama kutusu dağıtıldı


Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Cevdet Yıldız tarafından, seminer sonunda katılımcı çocuklara kandil simidi, atık pil toplama kutusu dağıtıldı. Eyüpsultan Belediyesi Çocuk Meclisi Başkanı Yunus Emre Muti ise semineri düzenleme amaçlarını şöyle anlattı:


"Bugün burada Çocuk Meclisi olarak arkadaşlarımıza enerji tasarrufu semineri veriyoruz. Eyüpsultanlı arkadaşlarımız bu seminerden sonra, evlerine gittiklerinde enerji ile ilgili nasıl tasarruf yapabilir bunları uygulayacaklar ve bilinçlenmiş bir şekilde ailelerine aktarabilecekler." - İSTANBUL

Eyüpsultan Belediyesi, Göktürk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:39 Kaynak: İHA
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