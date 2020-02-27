Eyüpsultanlı çocuklardan Elazığlı kardeşlerine anlamlı destek - Son Dakika

Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne bağlı Yeşilpınar Bilgi evi öğrencileri, Lise Giriş Sınavına (LGS) girecek öğrenciler için, konu anlatımlı test kaynak kitaplarını hazırlayıp Elazığ'a gönderdi.



Elazığ depremi sonrasında hasar gören "Gazi Ortaokulu" ve "Şehit Cuma Dağ Ortaokulu"nda eğitim gören kardeşlerine kitapları temin eden bilgi evi öğrencileri, kolileri kendileri hazırladılar. Elazığ'da deprem sonrası okulları hasar gören ve derslerine ara verilen arkadaşları için sınavlara hazırlık test kitapları yollayan bilgi evi öğrencileri onlara destek olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirttiler. Yeşilpınar Bilgi evi öğrencilerinden Emirhan Kocaman, duygularını şu sözlerle aktardı: "Biz şu an LGS sınavına hazırlanıyoruz. Elazığ'da yaşanan deprem sonrasında orada yaşayan çoğu arkadaşımız zor durumda kaldılar. Eğitimlerinde aksamalar oldu. Bu kampanyayla onlara bir nebze de olsa destek olmak bizleri çok mutlu etti."



"Elazığ'daki arkadaşlarımızın yanındayız"



Yeşilpınar Bilgi Evi'ne devam eden 8. sınıf öğrencisi Büşra Altuntaş ise Elazığ'daki arkadaşlarının yanında olduğunu belirterek şunları söyledi: "Elazığ'daki deprem için çok üzüldüm, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gazi Ortaokulu ve Şehit Cuma Dağ Ortaokulu'na test kitapları gönderiyoruz. İnşallah sınavda da başarılı olurlar, bizler her zaman oradaki arkadaşlarımızın yanındayız." - İSTANBUL