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Eyüpsultanlı gençler doğal afetlere karşı bilinçleniyor

7 saat önce

Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Muhtarlık İşleri Müdürlüğü tarafından gençlere yönelik doğal afetlere karşı bilinç kazandırmak amacıyla "Tedbir Al! Hayatta Kal!" sloganıyla proje hayata geçirildi.

Eyüpsultanlı gençler doğal afetlere karşı bilinçleniyor, System.String[]

Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Muhtarlık İşleri Müdürlüğü tarafından gençlere yönelik doğal afetlere karşı bilinç kazandırmak amacıyla "Tedbir Al! Hayatta Kal!" sloganıyla proje hayata geçirildi.


Proje kapsamında Simurg Bilgi Evleri'nde 6., 7. ve 8. sınıflarda bulunan gençlere, doğal afetler sırasında, öncesinde ve sonrasında neler yapılması gerektiği, alınması gereken tedbirler konularında eğitimler verilecek. Kasım ve Aralık ayı içerisinde verilecek eğitimlerde ayrıca seminerler düzenlenecek, deprem çantaları hazırlanacak, tatbikat düzenlenecek. Projeyle gençler, doğal afetler konusunda daha bilinçli, daha donanımlı hale gelecek, böylelikle afetlerin yıkıcı zararlarının en alt seviyeye çekilmiş olacak. - İSTANBUL

Eyüpsultan Belediyesi, Bilgi Evleri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 01:39 Kaynak: İHA
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