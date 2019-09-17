Eyüpsultanlı gençlerden TEKNOFEST'te başarı
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Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Bilişim Akademi Robot Okulu'ndan iki öğrenci Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST'te başarıya imza attılar.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 09:00 Kaynak: İHA
Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Hizmetleri Müdürlüğü Bilişim Akademi Robot Okulu'ndan iki öğrenci Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST'te başarıya imza attılar.
Öğrencilerden Mustafa Karataş "TEKNOFEST İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması"nda sağlık kategorisinde, Bilal Sait Çelebi ise afet yönetimi kategorisinde projeleriyle finale kalmaya hak kazandı. Projeler, Eyüpsultan Belediyesinin 17-18-19 Eylül tarihlerinde Atatürk Havalimanında kuracağı stantta, 09.00-17.00 saatleri arasında sergilenecek. - İSTANBUL
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