Eyüpsultanlı girişimci kadınlar hünerlerini sergiledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eyüpsultanlı girişimci kadınlar hünerlerini sergiledi - Son Dakika

Eyüpsultanlı girişimci kadınlar hünerlerini sergiledi

6 saat önce

Eyüpsultanlı girişimci kadınlar Eyüpsultan Girişimciler Festivali'nde hünerlerini sergiledi.

Eyüpsultanlı girişimci kadınlar hünerlerini sergiledi, System.String[]

Eyüpsultanlı girişimci kadınlar Eyüpsultan Girişimciler Festivali'nde hünerlerini sergiledi. Emeğini sanata dönüştürenler ile tüketicileri bir araya getiren festivale vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.


Eyüpsultan Belediyesi, el emeğini sanata dönüştürenler ile tüketicileri bir araya getirecek olan Eyüpsultan Girişimciler Festivali'ne ev sahipliği yaptı. Festivalde Eyüpsultan Mesleki Eğitim Kursları (ESMEK), Eyüpsultan Engelliler Sürekli Eğitim ve Rehberlik Merkezi (ESER) öğrencilerinin ürettiği ürünler, Kadın Sığınma'da kalan kadınların aldıkları eğitimlerle ürettikleri ürünler, Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı Bilgi Evleri ve Gençlik Merkezlerindeki atölyelerde eğitim alan velilerin el emeği göz nuru ürünleri, Ağaçlı ÇODEM'de rehabilite edilen çocukların kendi üretimi olan ürünler, ilçede yaşayan engelli bireylerin ürünleri, ayrıca Eyüpsultan ilçesinde yaşayan, evde üretim yaparak aile bütçesine katkıda bulunan kadınların ürünleri de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Öte yandan festivalde milli rallici Merve Akarsu, kadın girişimcileri destek olmak için gelerek alışveriş yaptı. Ayrıca festivalde, iğne oyası, fliografi, tablo resim, takı, dikiş, geri dönüşüm atölyesi, ebru, hediyelik eşya, cam üfleme, kaligrafi gibi birçok branşta stantlar kuruldu. Toplamda 196 girişimci kadının ürünleri ile katıldığı, üç gün boyunca Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi'nde sürecek olan festivalde, yüzlerce ürün meraklılarını bekliyor.


"Atölyelerle bu işi büyüteceğiz"


Girişimci kadınların her zaman yanında olup destek olacağını ifade eden Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "En başta dediğimiz gibi çocuk, kadın, genç ve engelli her zaman bizim önceliğimiz oldu. Bu önceliklerimizin yine en önemlilerinden birisi kadınlardır. Hem festivalde hem dijital ortamda girişimci kadınların ürünlerini sergileme noktasında aracı oluyoruz. Atölyelerle bu işi büyüteceğiz inşallah" dedi.


"Üretmek çok güzel eve katkı sağlamak beni hep mutlu ediyor"


Evde toptancılardan aldığı malzemelerle yaptığı kurabiyelerle ev bütçesine katkı sağladığını belirten Nazlı Atasever, "Öncelikle çok heyecanlıyız çokta mutluyum. Belediye Başkanımız Deniz Köken'e bize böyle bir imkan sağladığı için çok teşekkür ediyorum. Ben bu işi yıllardır internet üzerinden yapıyorum. Dışarıda hiç çalışmadım bu şekilde eve de katkı sağlıyorum. Evde hiç boş durmadım böyle şeyler hazırlıyorum. Kadınlara tavsiyem evde de olsa çalışsınlar üretmek çok güzel eve katkı sağlamak beni hep mutlu ediyor. Mevlut kıyafetleri hazırlıyorum. Kurabiye, pasta yapıyorum. Eminönü'nde malzeme alıp evde hepsini kendim yapıyorum" diye konuştu.


"Evde bir şeyler üreterek engelli arkadaşlarıma öncü olmak istiyorum"


Festivalde engelli girişimcilere öncelik tanındığını söyleyen Emine Ataş Demircan, "Burada tamamen kendi ürettiğim ürünleri sergiliyorum. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'e bize bu imkanı sağladığı için çok teşekkür ederiz. Bu festivalde biz engellilere de öncelik tanıdı. Ben emekliyim evde bir şeyler üretmek engelli arkadaşlara teşvik ederek onlara öncü olmak istiyorum. Bir şeyler ortaya koymak çok güzel" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Eyüpsultan Belediyesi, Deniz Köken, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 01:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Böbreğini verdiği eşi tarafından aldatılan kadın, böbreğini geri almak için soluğu Esra Erol'da aldı
Cinsel tacize uğradığını yıllar sonra fark etti! Evlilik hayali kurduğu sevgilisi sapık çıktı Yeşim Salkım, kendisine "Kalitesiz kadın" diyen kişiyi savcılığa şikayet etti 7 aylık hamile olan Alex Morgan, yaptığı antrenmanla sosyal medyayı salladı

Son Dakika Haberleri
18:39 Youtuber Reynmen yeni şarkısı Leila ile dünya listelerine girdi
18:31 Çağatay Ulusoy'un yeni askerlik fotoğrafları ortaya çıktı
17:32 Sosyetik güzel Eda Taşpınar'ın üstsüz pozu olay oldu
15:41 Reynmen dünya listelerinde 3. sıraya girdi
15:41 Burcu Esmersoy: Artık sessiz kalacağım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 19:47:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Eyüpsultanlı girişimci kadınlar hünerlerini sergiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]