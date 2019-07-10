Son Dakika Haberleri: Eyüpsultanlı Kadınlara "Diksiyon ve Drama" Sertifikası
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Eyüpsultanlı Kadınlara "Diksiyon ve Drama" Sertifikası

1 saat önce

Eyüpsultan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen Diksiyon ve Drama Atölyesi, sertifika töreniyle bahar dönemini kapattı.

Eyüpsultanlı Kadınlara
Eyüpsultan Belediyesi, Güncel
Eyüpsultan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen Diksiyon ve Drama Atölyesi, sertifika töreniyle bahar dönemini kapattı.

Afife Hatun Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen törende katılımcılara sertifikalarını Diksiyon ve Drama Eğitmeni Hale Canat Cürgül verdi. Diksiyon ve Drama Atölyesi'nde eğitim veren Hale Canat Cürgül, derslerin 3 aşamadan oluştuğunu belirterek, şunları söyledi, "Dokuz aylık bir eğitim süreci geçiren öğrenciler üç aşamadan geçiyorlar. Birinci aşamada dil zenginliklerimizi tanıyoruz. İkinci aşamada akıcı konuşma, etkili iletişim, diksiyon ve fonetik diksiyon eğitimi veriyoruz. Üçüncü aşamamızda tiyatral dilin imkanlarından faydalanıyoruz. Ayrıca çalışan hanımların daha verimli ve aktif olmasını, etkili iletişimde ilerlemesini, performanslarının öncesine nazaran daha yükselmesini, aktif ve akıcı konuşmasına katkı sağlıyoruz. Bu eğitimler, ev hanımları için de dışa açılımı sağlıyor ve onların kendini daha iyi ifade etmesine destek oluyor. Bununla birlikte ezber yeteneğini geliştiriyor"

Sertifika töreni öncesi Afife Hatun Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen kokteyl ile katılımcılar hem sohbet imkanı buldu hem de keyifli dakikalar yaşadı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 10:28 Kaynak: İHA
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