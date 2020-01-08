Eyüpsultanlı kadınlara ücretsiz hukuki danışmanlık hizmeti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eyüpsultanlı kadınlara ücretsiz hukuki danışmanlık hizmeti - Son Dakika

Eyüpsultanlı kadınlara ücretsiz hukuki danışmanlık hizmeti

6 saat önce

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken tarafından hayata geçirilen Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ilçede bulunan kadınlara, yönelik ücretsiz hukuki danışmanlık hizmeti vermeye başladı.

Eyüpsultanlı kadınlara ücretsiz hukuki danışmanlık hizmeti, System.String[]

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken tarafından hayata geçirilen Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ilçede bulunan kadınlara, yönelik ücretsiz hukuki danışmanlık hizmeti vermeye başladı.


Eyüpsultan Belediyesi'nde Hukuk İşleri Danışmanı olarak görev yapan Nurhan Avcı, Eyüpsultan Belediyesi tarafından Eyüpsultanlı kadınlara ücretsiz hukuki danışmanlık hizmeti verilmeye başladığının müjdesini verdi. 20 yıldır avukatlık yapan Avcı konuyla ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu: "Eyüpsultan Belediyesi olarak Eyüpsultanlı kadınlara ücretsiz hukuki danışmanlık hizmeti vermeye başladık. Bilinçli ve güçlü kadınların toplumu geliştireceğine inanıyoruz. Bu inançla kadınların hukuksal yönden de güçlenmelerini ve haklarının bilincinde olmalarını istiyoruz. Bir haksızlığa uğradığını düşünen kadınlarımıza yol gösteriyoruz. Hukuki tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunuyoruz." - İSTANBUL

Eyüpsultan Belediyesi, Deniz Köken, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 04:49 Kaynak: İHA
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