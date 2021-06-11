Eyüpsultanlı öğrencilerden geri dönüşüm defilesi - Son Dakika

Eyüpsultanlı öğrencilerden geri dönüşüm defilesi

İSTANBUL - Eyüpsultan Belediyesi ve Karadolap'ta bulunan Mustafa Kemal İlkokulu işbirliğiyle Dünya Çevre Haftası kapsamında, geri dönüşüm defilesi düzenlendi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in de katıldığı defilede, öğrenciler tarafından çöp poşeti, kağıt, karton ve bez gibi malzemelerden hazırlanan birbirinden ilginç kıyafetler izleyenlerin büyük beğenisini kazandı.

Eyüpsultan Belediyesi, Sıfır Atık Projesi kapsamında, öğrencilerin çevre bilincini geliştirmek ve geri dönüşüm konusunda duyarlılıklarını artırmak amacıyla gerçekleşen defilede renkli görüntüler oluştu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda kürsüye gelen Başkan Deniz Köken, "Sevgili veliler, değerli çocuklar Çevre Haftanız kutlu olsun. Dün Kurt Kemeri'nde ormanda gençlerle çöp topladık. Çocuklarımıza temiz bir çevreyi miras olarak bırakmak için bugünden onu doğru kullanmamız lazım. Öğretmenlerimizle birlikte hazırlanan defileyle çevre bilincini çocuklara veriyor olmak çok önemli. İnşallah bu güzellikleri, bütün çevreci arkadaşlarla birlikte okullarımızda, hem sınıfta hem uygulamalı bir şekilde ders olarak da yapmamız lazım. Hem çocuklarımızı, hem öğretmenlerimizi hem de velilerimizi tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Program sonunda Başkan Deniz Köken çocuklara hediye, öğretmenlere de çiçek vererek birlikte fotoğraf çektirdi.