Eyüpsultanlı öğrencilere Robotik Eğitim Kursu

Eyüpsultanlı öğrencilere Robotik Eğitim KursuİSTANBUL - Eyüpsultan Belediyesi 'nin, teknoloji çağının gerekliliklerine cevap verebilen bir nesil yetiştirmek amacıyla başlattığı Robot Okulu eğitimleri devam ediyor.Gençlerin çağdaş dünyada yer edinebilmesi ve geleceğin dijital dünyasına ışık tutacak, hızla değişen gereksinimlere cevap vermek üzere düzenlenen Robot Akademi, öğrencilere teknik altyapı, çözüm üretme yeteneği ve rekabet gücü kazandırıyor. Bilişim Akademi bünyesinde yer alan Robot Okulu, 10-18 yaş arası çocuklara teknolojiler üretmeye teşvik edecek altyapı ve eğitim müfredatı sunuyor.22 farklı mahalle, 49 farklı okuldan 240 öğrenciTeknolojiye meraklı çocukların ilgi alanlarına göre farklı disiplinleri de içerisinde barındıran; kodlama, robotik, elektronik, İHA ve tasarım gibi birbirinden farklı atölyeler yer alıyor. 22 farklı mahalle, 49 farklı okuldan 240 öğrenciyle Nişanca Robot Okulunda çocuklar, birçok kazanım elde ederek yetenek ve düşünme becerilerini geliştirebiliyor.150 okulun arasından Türkiye 4'üncüsü, İstanbul 1'incisi oldularBilişim Akademi öğrencilerinden Microsoft Kodu Game Lab 2018 Yarışması'nda Türkiye 4'üncüsü, İstanbul 1'incisi olan Yusuf Salih Kara, düşüncelerini şöyle dile getirdi, "Akademiyle 4'üncü sınıfta tanıştım. Daha sonra burada Esra Hocamız bize yarışmaya katılmayı önerdi. Microsoft Kodu Game Lab 2018 Yarışması'na katıldık. Hocamız oyunlardan bahsetti, önce aklımızda fikir kurmaya çalıştık ve bu kurduğumuz fikri kodlarla Kodu Game'e döktük. 150 okulun arasından Türkiye 4'üncüsü, İstanbul 1'incisi olduk. Şu anda yeni bir yarışmaya hazırlanıyoruz" dedi.Teknofest Uçan Araba Yarışmasına katılan Robot Akademi öğrencisi 12 yaşındaki Mert Olgus ise "Burada tasarım, MBot ve Lego öğreniyoruz. Teknofest Uçan Araba Tasarım Yarışması'na katıldım. İlk elemeyi geçtim, şu an finaldeyim. Arkadaşlarıma burayı tavsiye ediyorum. Eskiden tasarım yapamıyordum ama burası sayesinde tasarımı öğrendim" dedi."Öğrenciler yeni mesleklere daha kolay adapte oluyor"Nişanca Robot Okulu'nun sorumlusu Esra Soylu, Robot Akademi hakkında şunları söyledi: "Burada kodlama ve robotik üzerine eğitimler veriyoruz. 12 kişilik sınıflarda öğrencilerimiz geleceğin mesleklerinin temelini burada almış oluyorlar. Şu an kayıtlı 240 öğrencimiz var. 3 boyutlu tasarım, robotik kodlama, oyun tasarımı, web sitesi yönetimi, çizgi film atölyesi, drone ile kodlama gibi çok farklı alanlarda çocuklara eğitimler veriyoruz. İleride, 10 ya da 20 yıl sonra meslekler değişecek. Burada çocukların yeni mesleklere daha kolay adapte olabilmesi için temel oluşturmuş oluyoruz. Çocuklar program çözme becerisi ve mantıksal düşünme becerisi kazanmış oluyor. Microsoft Kodu Game Oyun Tasarım Yarışması'na geçen sene hazırlanan öğrencilerimiz ödül aldılar. Şu an Teknofest 2019 Yarışması'na hazırlanıyoruz. Mac X Robot Turnuvası'na da Eyüpsultan Belediyesi olarak ev sahipliği yaptık. Burada Türkiye'nin birçok yerinden gelen kişiler" dedi.