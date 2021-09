Eyüpsultanlı özel öğrencilere atla terapi - Son Dakika

Eyüpsultan Belediyesi Engelliler Sürekli Eğitim ve Rehberlik Merkezinde (ESER) eğitim gören özel öğrenciler ata binme sevinci yaşadı.

ESER'li öğrenciler Kemerburgaz'da faaliyete geçen, at terbiyesi ve at eğitimi verilen Manej Alanı'na gitti. Öğrenciler burada öğretmenleri ve uzman at biniciliği eğitmenleri nezaretinde ata bindi. Ata bindikleri için mutluluğu gözlerinden okunan öğrencilerin, yaşadıkları sevinci hem arkadaşlarıyla hem de öğretmenleriyle paylaştı.

Hayvan sevgisini aşılamak, hayvan korkusunu aşmaya yardımcı olmak amacıyla yapılan etkinlikle ilgili konuşan öğrenciler, çok mutlu olduklarını belirterek Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'e teşekkür etti.

ESER Merkezi Sorumlusu Ebru Akgül yapılan etkinlikle ilgili, "ESER'de çeşitli atölyelerde etkinlikler düzenliyoruz. Pandemiden dolayı maalesef ara vermek zorunda kalmıştık. Öğrencilerimiz uzun bir dönem eğitim göremediler. Normalleşme ile birlikte eğitimlerimize devam ediyoruz. Eğitimlerin yanı sıra bazı etkinlikler de yapıyoruz. Öğrencilerimizi Eyüpsultan Belediyesi Manej Alanı'na getirdik. Burada ata biniyorlar. Onlar için farklı bir ortam. Bu sayede sosyalleşiyorlar. Ayrıca bir nevi terapi oluyor onlar için. ESER olarak bu tür etkinliklere fazla önem veriyoruz. Bu sayede onlara hem hayvan sevgisini aşılıyoruz hem de hayvan korkusu olan öğrencilerimizin bu korkularını yenmelerine yardımcı oluyoruz" dedi. - İSTANBUL