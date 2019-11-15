Eyüpsultanlı vatandaşlar sporda buluştu

Eyüpsultan Belediyesi, ilçede yaşayan vatandaşları spor faaliyetleriyle buluşturmaya devam ediyor.



Bu kapsamda Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Alibeyköy Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen spor şenliğine çok sayıda kadın ve çocuk katıldı. Eyüpsultanlı kadınlar zumba, basketbol, voleybol, tenis, okçuluk ve mini golf gibi sporların yanında halat ve çuval yarışı yaparak doyasıya eğlendi. Toplam 460 kadının katıldığı etkinliğe Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ve Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Uysal da katıldı. Spor yapan kadınlarla sohbet eden Başkan Deniz Köken, onlarla birlikte voleybol ve tenis oynadı, ok atarak halat yarışı yaptı.



"Hanımların bu azmini tebrik ediyorum"



Etkinlikte yaptığı konuşmada enerjik yaşlanmak için spor yapmak gerektiğini vurgulayan Başkan Deniz Köken şunları söyledi:



"Hanımların bu azmini tebrik ediyorum. Bizler de bundan sonra vatandaşlarımızı salonlarla, yüzme havuzlarıyla buluşturacağız. Bu sporlar periyodik olarak çeşitli yerlerimizde zaten yapılıyordu, bugün hepsini bir spor vadimizin içinde gerçekleştirdik. Hanımlar hem birbirlerini tanımış oldular hem de biz neler yapıyoruz bunu gördüler. Bu program büyük ilgi gördü. Hanımlara yönelik spor tesislerimizi artıracağız."



"Bu bir bağımlılık ve devamlılık haline geldi"



Eyüpsultan Belediyesinde yıllardır hizmet verdiğini ifade eden spor eğitmeni Dilek Tezcan, düşüncelerini şöyle dile getirdi:



"Eyüpsultan Belediyesi Eyüpsultanlı hanımlarla birlikte büyük bir farkındalık oluşturduk. Önce sporla başladık, ardından sosyal faaliyetlerimiz ve etkinliklerimizle devam ettik. Bu bir bağımlılık ve devamlılık haline geldi. Sporu bir araç, kapı olarak görüyoruz, kapı kapıyı açıyor. Kadınlar daha sosyal bir hayata kavuştular sporla beraber. Bununla beraber sadece spor yapmıyoruz, sosyal faaliyetlerle bir farkındalık oluşturduk. Bunu da Deniz başkanımıza ve Eyüpsultan Belediyesi'ne borçluyuz. Çünkü bize olan desteğini hiçbir zaman esirgemedi. Her programımızda da yanımızda olmaya çalıştı. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Tesislerimizin sayısı arttıkça Eyüpsultan'da spora ilgi çok daha artacak."



Etkinliğe katılan kadınlar yapılan şenlikten çok keyif aldıklarını dile getirdi. Ayrıca katılımcılar burada herkesin istediği imkanları bulabildiğini, eğlenirken öğrendiklerini ve bu tarz etkinliklerin devam etmesini istediklerini ifade ettiler. - İSTANBUL