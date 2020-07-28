Eyüpsultanlı yetim çocuklara bayram sürprizi - Son Dakika

İhtiyaç sahiplerine elini uzatmaya devam eden Eyüpsultan Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi yetim ve öksüz çocukları sevindirdi.

Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmet Müdürlüğü himayesinde Osmanlı Parkta gerçekleştirilen programda, Eyüpspor Kulübü ile Büyüdüm Çocuk Oldum ve Yetim Hane Derneğinin destekleriyle, 200 çocuğa kıyafet yardımı yapılıp, oyuncak verildi. Programda çocuklara kıyafetlerini ve oyuncaklarını teslim eden Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Hep beraber güzel bir bayram olsun diye bir araya geldik. Bayramdan önce çocuklarla buluşalım istedik. Onun için yaptık bu organizasyonu" dedi.

Tüm ailelerin ve çocukların bayramını şimdiden kutlayan, "Paylaştıkça her şey büyür. O yüzden biz paylaşarak bütün güzellikleri büyütmek için varız" diyen Başkan Deniz Köken, sözlerine şöyle devam etti: "Bu güzel birlikteliğimizin daim olmasını cenabı haktan temenni ediyorum. Birbirinizi sevin, birbirinizden kopmayın ve bu çocuklarımıza gözünüz gibi bakın. Bizde onlara gözümüz gibi bakmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İmkanlarımız oldukça sizlerle daha çok paylaşacağız. Bir gram bir şeyi kenara koymuyoruz ne varsa paylaşıyoruz. İki tane taşımız varsa bir diğerini bir çukuru doldurmak için kullanıyoruz. İki salıncağımız varsa mutlaka bir parkı açıyoruz, beklemiyoruz. Yani iki sene sonra park yapacağız diye bir derdimiz yok, nerede boşluk bulduk oraya park yapmaya çalışıyoruz. Şartlar standartlar hepsi bir araya gelmeye biliyor bazen ama imkanlarımız ölçüsünde elimizden geleni yapıyoruz. Çocukların ihtiyaçları bizde her şeyden önce geliyor. O yüzden onların biraz daha ayrıcalığı ve özelliği var. İmkanlarımızı oradan başlayarak yukarı doğru çıkarmaya çalışıyoruz."

"Hiçbir zaman mücadeleyi bırakmayın"

Çocukların kıyafetlerini temin eden Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya ise, desteklerinden dolayı Başkan Deniz Köken'e teşekkür ederek şu açıklamaları yaptı: "Bu toplantıları bizler yıllar evvel daha farklı mecralarda abilerimizle, arkadaşlarımızla yapardık. Bugün burada bulunan gençler ve geleceğe sahip olacak yeni nesil ve o nesli yetiştirecek olan sizlerle birlikte mücadeleye devam etmeliyiz. Çocuklarımıza sevgiyi değil saygıyı öğretelim. Saygıyı alan çocuk büyüdüğünde sevgisiyle büyüklerine her türlü ortamı açıyor. ve bugün ben sizlere geçmişte aldığımı saygıdan dolayı sevgimi bırakıyorum. Bu çocukların hepsi bizim geleceğimiz. Yapmamızı istediğiniz bir şey varsa bize Eyüpsultan Belediyesi ve Eyüpspor Kulübü üzerinden ulaşmanızı istiyorum. Elimizden gelen tüm desteği tüm çabayı sizler için harcamak için mücadele etmekten onur duyuyorum. Sizlerden bu ülkeye, Eyüpsultan'a katkı bekliyorum. Mücadeleyi bırakmayın savaşa devam edin."

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, program sonrası çocuklara bir müjde daha vererek, Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya'dan kıyafet ve oyuncak dağıtılan tüm çocuklara en kısa zamanda bisiklet hediye edileceği sözünü aldığını açıkladı. - İSTANBUL