Eyüpsultanlı yetim çocuklara bayram sürprizi - Son Dakika

Eyüpsultanlı yetim çocuklara bayram sürprizi

İhtiyaç sahiplerine elini uzatmaya devam eden Eyüpsultan Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi yetim ve öksüz çocukları sevindirdi.

Eyüpsultanlı yetim çocuklara bayram sürprizi, System.String[]

İhtiyaç sahiplerine elini uzatmaya devam eden Eyüpsultan Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi yetim ve öksüz çocukları sevindirdi.

Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmet Müdürlüğü himayesinde Osmanlı Parkta gerçekleştirilen programda, Eyüpspor Kulübü ile Büyüdüm Çocuk Oldum ve Yetim Hane Derneğinin destekleriyle, 200 çocuğa kıyafet yardımı yapılıp, oyuncak verildi. Programda çocuklara kıyafetlerini ve oyuncaklarını teslim eden Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Hep beraber güzel bir bayram olsun diye bir araya geldik. Bayramdan önce çocuklarla buluşalım istedik. Onun için yaptık bu organizasyonu" dedi.

Tüm ailelerin ve çocukların bayramını şimdiden kutlayan, "Paylaştıkça her şey büyür. O yüzden biz paylaşarak bütün güzellikleri büyütmek için varız" diyen Başkan Deniz Köken, sözlerine şöyle devam etti: "Bu güzel birlikteliğimizin daim olmasını cenabı haktan temenni ediyorum. Birbirinizi sevin, birbirinizden kopmayın ve bu çocuklarımıza gözünüz gibi bakın. Bizde onlara gözümüz gibi bakmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İmkanlarımız oldukça sizlerle daha çok paylaşacağız. Bir gram bir şeyi kenara koymuyoruz ne varsa paylaşıyoruz. İki tane taşımız varsa bir diğerini bir çukuru doldurmak için kullanıyoruz. İki salıncağımız varsa mutlaka bir parkı açıyoruz, beklemiyoruz. Yani iki sene sonra park yapacağız diye bir derdimiz yok, nerede boşluk bulduk oraya park yapmaya çalışıyoruz. Şartlar standartlar hepsi bir araya gelmeye biliyor bazen ama imkanlarımız ölçüsünde elimizden geleni yapıyoruz. Çocukların ihtiyaçları bizde her şeyden önce geliyor. O yüzden onların biraz daha ayrıcalığı ve özelliği var. İmkanlarımızı oradan başlayarak yukarı doğru çıkarmaya çalışıyoruz."

"Hiçbir zaman mücadeleyi bırakmayın"

Çocukların kıyafetlerini temin eden Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya ise, desteklerinden dolayı Başkan Deniz Köken'e teşekkür ederek şu açıklamaları yaptı: "Bu toplantıları bizler yıllar evvel daha farklı mecralarda abilerimizle, arkadaşlarımızla yapardık. Bugün burada bulunan gençler ve geleceğe sahip olacak yeni nesil ve o nesli yetiştirecek olan sizlerle birlikte mücadeleye devam etmeliyiz. Çocuklarımıza sevgiyi değil saygıyı öğretelim. Saygıyı alan çocuk büyüdüğünde sevgisiyle büyüklerine her türlü ortamı açıyor. ve bugün ben sizlere geçmişte aldığımı saygıdan dolayı sevgimi bırakıyorum. Bu çocukların hepsi bizim geleceğimiz. Yapmamızı istediğiniz bir şey varsa bize Eyüpsultan Belediyesi ve Eyüpspor Kulübü üzerinden ulaşmanızı istiyorum. Elimizden gelen tüm desteği tüm çabayı sizler için harcamak için mücadele etmekten onur duyuyorum. Sizlerden bu ülkeye, Eyüpsultan'a katkı bekliyorum. Mücadeleyi bırakmayın savaşa devam edin."

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, program sonrası çocuklara bir müjde daha vererek, Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya'dan kıyafet ve oyuncak dağıtılan tüm çocuklara en kısa zamanda bisiklet hediye edileceği sözünü aldığını açıkladı. - İSTANBUL

Eyüpsultan Belediyesi, Deniz Köken, Eyüpspor, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 02:10

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eyüpsultanlı yetim çocuklara bayram sürprizi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Şeyma Subaşı, aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu: Daha ne kadar saçmalayacaksınız, o benim abimdir Bulgaristan'da Meriç Nehri'nden su içen ineklerin telef olduğu iddiası üzerine Türkiye harekete geçti İçişler Bakanlığı, Davutoğlu'nun "50 bin Uygur Türk'ü Çin'e verilecek" iddiasına yanıt verdi Azerbaycan ve Türkiye'nin ortak tatbikatı Ermenistan'ı rahatsız etti! Küstah yorum İstinat duvarına çarpan kamyonun sürücüsü yanarak feci şekilde can verdi Eşinin ailesi yüzünden evden kaçtığını düşünen koca, sokak ortasında kayınbiraderini vurdu Hükümetten kaynakları, okulların 31 Ağustos'ta açılması için üzerinde konuşulan tek şartı açıkladı Mahkeme öncesi kızına "Geliyorum" diyen şahıs, tutuklanmaktan kurtulamadı Mersin'de 4 askerin şehit düştüğü kazada kahreden detay! Şoför "Ben kendimi feda ediyorum" demiş Tartıştığı eşini su almaya gönderen şahıs, silahla kendini boğazından vurdu İngiliz şarkıcı Katie Price, karantina sonrası soluğu Türkiye'de aldı Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs mevsimsel değil Trabzon'daki Ayasofya Camii'ni açan Erdoğan, tarihi eserin dış cephesinin yapılmadığını görünce Bakan'a talimat verdi Aycan Yanaç, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilir Her gün 200 vakanın görüldüğü Konya'da, maske ve sosyal mesafe unutuldu
Spor kariyerini bırakıp cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını satan Renee Gracie, pilotluğa geri döndü Spor kariyerini bırakıp cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını satan Renee Gracie, pilotluğa geri döndü         
16:22
Uzun zamandır Beşiktaş'ın gündeminde olan Fabrice N'Sakala, son maçı öncesinde takım arkadaşlarıyla vedalaştı Uzun zamandır Beşiktaş'ın gündeminde olan Fabrice N'Sakala, son maçı öncesinde takım arkadaşlarıyla vedalaştı         
16:21
Eser Yenenler, ilk kez zayıf olduğu dönemlerden fotoğrafını paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti Eser Yenenler, ilk kez zayıf olduğu dönemlerden fotoğrafını paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti         
15:55
Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı         
15:47
Erol Bulut, Alanya ve Malatya'da beraber çalıştığı teknik ekibiyle birlikte Fenerbahçe'ye gitmek istiyor Erol Bulut, Alanya ve Malatya'da beraber çalıştığı teknik ekibiyle birlikte Fenerbahçe'ye gitmek istiyor         
15:42
İş yerinin kapısına, tehdit altındaki kadınlar için İş yerinin kapısına, tehdit altındaki kadınlar için "Bize sığının" yazısı astılar         
15:07
Antalya'da 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırma girişimi kamerada! Annesi son anda yakaladı Antalya'da 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırma girişimi kamerada! Annesi son anda yakaladı         
15:04
Murat Ceylan'dan Serel Yereli'nin iç çamaşırlı pozuna olay yorum: DM'den atacakken ana sayfaya düşmüş Murat Ceylan'dan Serel Yereli'nin iç çamaşırlı pozuna olay yorum: DM'den atacakken ana sayfaya düşmüş         
14:42
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti         
14:30
Yunan ordusunda bir ilk! Türk özel sektörü tarafından üretilen drone'lar kullanılacak Yunan ordusunda bir ilk! Türk özel sektörü tarafından üretilen drone'lar kullanılacak         
14:29
Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder, 5 yıllık evliliğini tek celsede noktaladı Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder, 5 yıllık evliliğini tek celsede noktaladı         
14:20
Denizde samimi şekilde görüntülenen Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'dan ilk paylaşım geldi Denizde samimi şekilde görüntülenen Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'dan ilk paylaşım geldi         
13:50
70 yaşındaki adam, yem verdiği kurbanlık boğanın saldırısında öldü 70 yaşındaki adam, yem verdiği kurbanlık boğanın saldırısında öldü         
13:45
ABD'de bir kişi Kovid-19 kredisiyle Lamborghini aldı ABD'de bir kişi Kovid-19 kredisiyle Lamborghini aldı         
13:27
Genç kız, metro istasyonunda telefonla üst düzey görüşme yapan şahsın kim olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi Genç kız, metro istasyonunda telefonla üst düzey görüşme yapan şahsın kim olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi         
13:26
Gaziantepli Alin Tosca, ligin en centilmen futbolcusu oldu Gaziantepli Alin Tosca, ligin en centilmen futbolcusu oldu         
12:23
Aynı adamla sevgili olan ikiz kardeşler, aynı anda hamile kalmak istiyor Aynı adamla sevgili olan ikiz kardeşler, aynı anda hamile kalmak istiyor         
12:20
Filistinli genç Filistinli genç "Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?" diye soran muhabiri tokatladı         
12:05
Ayasofya'daki namaza davet edilen 500 şanslı kişi arasında Osmanlı torunları da vardı Ayasofya'daki namaza davet edilen 500 şanslı kişi arasında Osmanlı torunları da vardı         
11:47
Wanda Nara'dan takipçisinin cinsel ilişki yorumuna olay yaratan yanıt: Sen neden denemiyorsun? Wanda Nara'dan takipçisinin cinsel ilişki yorumuna olay yaratan yanıt: Sen neden denemiyorsun?         
11:28
İstanbul'da Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı İstanbul'da Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı         
11:22
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ayasofya'daki hutbede Atatürk'e dil uzatma söz konusu değil Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ayasofya'daki hutbede Atatürk'e dil uzatma söz konusu değil         
11:17
Korona dönemine ilişkin ankette Ekrem İmamoğlu zirveye oturdu, Mansur Yavaş dördüncü sırada kaldı Korona dönemine ilişkin ankette Ekrem İmamoğlu zirveye oturdu, Mansur Yavaş dördüncü sırada kaldı         
11:12
İnternetten tanıştığı kadın evli çıkınca köprüye çıkıp kendini kesti İnternetten tanıştığı kadın evli çıkınca köprüye çıkıp kendini kesti         
11:02
Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına "Erotik fotoğraf gönder" diye mesaj atmış         
10:56
15 Temmuz gecesi darbecilere direnen Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu emekli edildi 15 Temmuz gecesi darbecilere direnen Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu emekli edildi         
10:15
2 binden fazla erkeği jigolo olma vaadiyle kandırdılar! Bilgisayarı inceleyen polis gördüklerine inanamadı 2 binden fazla erkeği jigolo olma vaadiyle kandırdılar! Bilgisayarı inceleyen polis gördüklerine inanamadı         
09:49
Tanıkken borçlu oldu, tüm mal varlığına haciz konuldu Tanıkken borçlu oldu, tüm mal varlığına haciz konuldu         
09:45
Şeyma Subaşı, Mehmet Germiyangil ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaları sevgilisiyle fotoğraf paylaşarak yalanladı Şeyma Subaşı, Mehmet Germiyangil ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaları sevgilisiyle fotoğraf paylaşarak yalanladı         
09:04
Karslı iki kardeş 2 metrelik yayın balığı yakaladı Karslı iki kardeş 2 metrelik yayın balığı yakaladı         
08:38
Tokat'ta kamyonetin çarptığı ayı telef oldu Tokat'ta kamyonetin çarptığı ayı telef oldu         
07:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2020 20:29:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Eyüpsultanlı yetim çocuklara bayram sürprizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei