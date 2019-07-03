Son Dakika Haberleri: Eyüpsultanlılara ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti
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Eyüpsultanlılara ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti

1 saat önce

Sosyal belediyecilik politikası doğrultusunda çalışmalarına aralıksız devam eden Eyüpsultan Belediyesi'nin hizmete sunduğu Aile ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi, Eyüpsultanlı vatandaşlara ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti veriyor.

Eyüpsultanlılara ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti, System.String[]
Sosyal belediyecilik politikası doğrultusunda çalışmalarına aralıksız devam eden Eyüpsultan Belediyesi'nin hizmete sunduğu Aile ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi, Eyüpsultanlı vatandaşlara ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti veriyor.

İlçe içerisinde ikamet eden vatandaşların telefonla ya da bizzat gelerek başvurdukları Aile ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi'nde, Eyüpsultanlılar, çocuk, ergen, yetişkin ve aile danışmanlığı konularında psikoterapi desteği alabiliyor. Aile ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi'nde vatandaşlar başvuru nedenine göre aile danışmanına veya bireysel danışmana yönlendiriliyor. Gerek görülen durumlarda ise bireylerin ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirilmesinin de yapıldığı merkez hafta içi her gün 09.00 - 17.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Aile ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi'nden randevu almak artık çok kolay

Merkezde; yetişkinlere yönelik depresyon, panik atak, anksiyete, somatizasyon vb gibi, çocukta kardeş kıskançlığı, okulla ilgili problemler, bilgisayar bağımlılığı, depresyon, alt ıslatma, tırnak yeme, tikler vb gibi birçok konuda çocuk psikologlar tarafından psikoterapi hizmeti veriliyor. Aile danışmanı ise çiftlere veya ailelere sorunlarının çözümüne dönük, değişim ve gelişime yönelik hizmet sunuyor.

Çocuk, ergen, yetişkin ve aile danışmanlığı konularında ücretsiz psikoterapi desteği almak isteyen Eyüpsultanlılar, 0212 440 15 44 numaralı telefonu arayarak, rahatlıkla Aile ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi'nden randevu alabiliyorlar. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 12:08 Kaynak: İHA
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